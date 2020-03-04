Глава Минздрава оценил демографическую ситуацию в стране

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Восемь женщин из десяти заявляют, что для рождения ребенка им нужна полноценная семья, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Из десяти женщин восемь в первую очередь говорят, что для счастливого будущего, для деторождения им нужна полноценная семья", - сказал Мурашко на форуме "Здоровье женщин - благополучие нации".
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в стране настораживают, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. Он также предложил ввести дополнительные меры поддержки рождаемости, в том числе увеличение материнского капитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого.