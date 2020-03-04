Всеобщую забастовку 9 марта в Италии отменили из-за коронавируса

Ранее Комиссия по обеспечению права на забастовку обратилась к ведущим профсоюзным объединениям с призывом отменить ежегодную забастовку, которую они проводят по случаю Международного женского дня. В коммюнике Комиссия говорит о "чрезвычайной ситуации в здравоохранении", которая делает необходимой отмену всех забастовок до 31 марта этого года.