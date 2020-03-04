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Всеобщую забастовку 9 марта в Италии отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Всеобщую забастовку 9 марта в Италии отменили из-за коронавируса

13:07 04.03.2020
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanИтальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
РИМ, 4 мар - РИА Новости. Крупнейшие профсоюзы Италии после призыва контролирующего органа заявили об отмене намеченной на 9 марта всеобщей забастовки.
Ранее Комиссия по обеспечению права на забастовку обратилась к ведущим профсоюзным объединениям с призывом отменить ежегодную забастовку, которую они проводят по случаю Международного женского дня. В коммюнике Комиссия говорит о "чрезвычайной ситуации в здравоохранении", которая делает необходимой отмену всех забастовок до 31 марта этого года.
Призыв ведомства вызвал недовольство у крупнейших профсоюзов, назвавших его нарушением права на забастовку. Ряд из них, даже согласившись отменить забастовку, заявили, что проведут 9 марта манифестации и шествия совместно с движением за права женщин Non una di meno ("Ни на одну меньше").
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекции стали 79 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
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