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2020-03-04T13:13+0300
https://ria.ru/20200304/1568140071.html
Суд по MH17 не будут переносить из-за коронавируса
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РИА Новости

Суд по MH17 не будут переносить из-за коронавируса

13:04 04.03.2020 (обновлено: 13:13 04.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Никаких изменений в расписании суда по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах не планируется, слушания начнутся в понедельник, 9 марта, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
"Нет, никаких изменений. Суд начнется в понедельник, 9 марта, в 10:00", - сказала Бюнк.
Московский Кремль
Вчера, 12:24
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее на сайте окружного суда Гааги, посвященному судебному процессу по MH17, сообщалось, что в связи с развитием ситуации с коронавирусом в судебном комплексе Схипхол и примыкающем к нему пресс-центре будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Отмечалось, что окружной суд Гааги обеспечит комплекс Схипхол дезинфицирующим средством для рук, дополнительными чистящими средствами для поручней, дверных ручек и туалетов.
По данным нидерландского национального института здравоохранения (RIVM), общее число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 18. Отмечается, что ряд заразившихся ранее посещали север Италии - страны, где находится максимальное число больных коронавирусом в Европе.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
27 февраля, 16:53
Россия призвала к деполитизации судебного процесса по MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
20 февраля, 15:55
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаMH17. РасследованиеНидерландыВ мире
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