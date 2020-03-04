В Минфине оценили уровень развития регионов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские регионы в настоящий момент находятся на самом устойчивом финансовом уровне за последние 10 лет, сообщает Российские регионы в настоящий момент находятся на самом устойчивом финансовом уровне за последние 10 лет, сообщает Минфин

"Последние годы наблюдаются рекордно низкие уровни заимствований регионов. Тенденция по снижению уровня госдолга регионов продолжилась и в 2019 году – 2,1 триллиона рублей (в 2018 – 2,2 триллиона рублей), субъекты РФ сейчас наиболее финансово устойчивы, если смотреть в горизонте последних 10 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечает Минфин, этому в значительной степени способствовала его политика замещения коммерческих кредитов регионов бюджетными с низкой процентной ставкой.

Министерство напоминает, что в 2017 году была проведена реструктуризация бюджетных кредитов регионов (срок возврата продлен на 7 лет с возможностью его дополнительного увеличения до 12 лет). В 2019 году принято решение о проведении второго этапа реструктуризации, который включает продление графика погашения кредитов 2012 и 2013 годов до 2034 года.

Кроме того, до 2029 года продлены сроки реструктуризации, проведенной в 2017 году.