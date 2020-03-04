Минфин ежегодно будет выделять 50 миллиардов рублей успешным регионам

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство финансов РФ намерено ежегодно распределять 50 миллиардов рублей между социально-экономически успешными регионами, сообщает министерство.
"Ежегодно будем распределять по 50 миллиардов рублей между теми регионами, которые достигают высоких показателей в своей деятельности", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что распределяться гранты будут исходя из рейтинга эффективности региональных властей.
"Надеемся, это подстегнет их активизировать работу по улучшению показателей, чтобы принести своему региону такой приятный "бонус", который позволит им многое сделать для людей в своем субъекте", - добавили в министерстве.
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