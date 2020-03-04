Минфин ежегодно будет выделять 50 миллиардов рублей успешным регионам

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство финансов РФ намерено ежегодно распределять 50 миллиардов рублей между социально-экономически успешными регионами, сообщает министерство.

"Ежегодно будем распределять по 50 миллиардов рублей между теми регионами, которые достигают высоких показателей в своей деятельности", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что распределяться гранты будут исходя из рейтинга эффективности региональных властей.