В Минфине рассказали о мерах поддержки наименее развитых регионов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ разработал специальные меры поддержки для 10 наименее социально-экономически развитых регионов страны, которым в течение пяти лет будет выделено 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

"Мы также разработали ряд мер для поддержки 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития (справочное: республики Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области)", - сообщает Минфин.

Для них будут утверждены индивидуальные программы комплексного социально-экономического развития. Этим регионам планируется предоставить 50 миллиардов рублей за 5 лет, начиная с 2020 года – по 10 миллиардов рублей ежегодно.

"В отношении этих 10 регионов федерация также взяла на себя обязательства по финансированию 99% расходов на реализацию полномочий субъектов РФ в рамках предоставления субсидий, не относящихся к национальным проектам", - добавляют в министерстве.

Там отмечают, что правительством уже утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Курганской области до 2024 года, разработанная регионом совместно с Минфином.