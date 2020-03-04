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В Минфине рассказали о мерах поддержки наименее развитых регионов
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РИА Новости

В Минфине рассказали о мерах поддержки наименее развитых регионов

13:02 04.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства финансов России
Табличка на здании министерства финансов России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минфин РФ разработал специальные меры поддержки для 10 наименее социально-экономически развитых регионов страны, которым в течение пяти лет будет выделено 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
"Мы также разработали ряд мер для поддержки 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития (справочное: республики Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области)", - сообщает Минфин.
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Для них будут утверждены индивидуальные программы комплексного социально-экономического развития. Этим регионам планируется предоставить 50 миллиардов рублей за 5 лет, начиная с 2020 года – по 10 миллиардов рублей ежегодно.
"В отношении этих 10 регионов федерация также взяла на себя обязательства по финансированию 99% расходов на реализацию полномочий субъектов РФ в рамках предоставления субсидий, не относящихся к национальным проектам", - добавляют в министерстве.
Там отмечают, что правительством уже утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Курганской области до 2024 года, разработанная регионом совместно с Минфином.
"Это первая одобренная программа из списка десяти регионов, которые нуждаются в специальной федеральной поддержке. Акцент в данной программе сделан на выявлении точек роста экономики региона, что в свою очередь позволит улучшить уровень жизни населения. Среди ключевых мер – создание новых рабочих мест и модернизация производства", - заключили в министерстве.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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