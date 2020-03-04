ФАС рассказала о ситуации с ценами на медицинские маски

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цены на медицинские маски с 25 февраля по 2 марта снизились в 21 российском регионе, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру. Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 270, из них 2981 пациент скончался, почти 50 тысяч излечились и выписаны из больниц. Случаи заражения зафиксированы и за пределами КНР, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных достигло 10 566, скончались 166 человек.
В результате всероссийского мониторинга цен на медицинские маски антимонопольная служба и ее отделения получили данные 1,319 тысячи торговых точек, провели 8 внеплановых проверок и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 4 организаций.
В частности, за прошлую неделю максимальная розничная цена за одну маску в республике Северная Осетия снизилась на 75%, до 3 рублей (с учетом НДС); в Красноярском крае - на 57%, до 6,4 рубля; в Ненецком автономном округе - на 56%, до 8 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - на 50%, до 9 рублей; в Ставропольском крае - на 44%, до 15 рублей.
В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ритейлерами.
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