ФАС рассказала о ситуации с ценами на медицинские маски

В результате всероссийского мониторинга цен на медицинские маски антимонопольная служба и ее отделения получили данные 1,319 тысячи торговых точек, провели 8 внеплановых проверок и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 4 организаций.

В частности, за прошлую неделю максимальная розничная цена за одну маску в республике Северная Осетия снизилась на 75%, до 3 рублей (с учетом НДС); в Красноярском крае - на 57%, до 6,4 рубля; в Ненецком автономном округе - на 56%, до 8 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - на 50%, до 9 рублей; в Ставропольском крае - на 44%, до 15 рублей.