Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
Журналисты попросили прокомментировать слова зампреда синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Александра Щипкова, который выразил опасения, что в связи с предложенными поправками детей могут изымать из семей, а также подчеркнул, что "заходить внутрь семьи государство не должно", и назвал неприемлемым вмешательство власти в личную жизнь граждан.
"Да, да совершенно верно, 67-я статья, 4-й пункт. Обращаю внимание, что надо очень внимательно читать, если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции, государство будет изымать детей… Просто нужно Щипкову внимательно прочесть фразу. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанность родителей и в отношении детей - каких детей? Оставшихся без попечения. Тут все исчерпывающе объяснено, нужно просто спокойно прочитать эту статью", - сказал Песков.
На вопрос журналистов, почему возникла необходимость вводить новые понятия в государственный язык, Песков ответил, что "сейчас начнется разъяснительная кампания, будет много обсуждений на этот счет, и вы получите ответы на свои вопросы".
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".