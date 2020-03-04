Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях

"Да, да совершенно верно, 67-я статья, 4-й пункт. Обращаю внимание, что надо очень внимательно читать, если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции, государство будет изымать детей… Просто нужно Щипкову внимательно прочесть фразу. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанность родителей и в отношении детей - каких детей? Оставшихся без попечения. Тут все исчерпывающе объяснено, нужно просто спокойно прочитать эту статью", - сказал Песков.