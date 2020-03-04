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Религия и мировоззрение
2020-03-04T16:21+0300
https://ria.ru/20200304/1568139487.html
Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях

12:59 04.03.2020 (обновлено: 16:21 04.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
Журналисты попросили прокомментировать слова зампреда синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Александра Щипкова, который выразил опасения, что в связи с предложенными поправками детей могут изымать из семей, а также подчеркнул, что "заходить внутрь семьи государство не должно", и назвал неприемлемым вмешательство власти в личную жизнь граждан.
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Вчера, 14:52Религия и мировоззрение
Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции
"Да, да совершенно верно, 67-я статья, 4-й пункт. Обращаю внимание, что надо очень внимательно читать, если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции, государство будет изымать детей… Просто нужно Щипкову внимательно прочесть фразу. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанность родителей и в отношении детей - каких детей? Оставшихся без попечения. Тут все исчерпывающе объяснено, нужно просто спокойно прочитать эту статью", - сказал Песков.
На вопрос журналистов, почему возникла необходимость вводить новые понятия в государственный язык, Песков ответил, что "сейчас начнется разъяснительная кампания, будет много обсуждений на этот счет, и вы получите ответы на свои вопросы".
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
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9020012
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГолосование по поправкам в КонституциюРоссияАлександр ЩипковКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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