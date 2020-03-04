В МИД прокомментировали слова Трампа о встрече лидеров Совбеза ООН

"Начнем с того, что это было предложение президента Российской Федерации", - сказал Ермаков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ США о том, что Трамп предложил лидерам СБ ООН обсуждение темы контроля над вооружениями.

"И реакция позитивная сначала со стороны президента Франции, затем со стороны президента США обусловлена тем, что предложение российского президента было поддержано нашим стратегическим партнером - КНР. Это уже весомый аргумент в пользу того, что такая встреча могла бы быть полезна всем, так как постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность исторически... Мы исходим из того, что инициатива президента РФ будет поддержана и такая встреча состоится", - пояснил высокопоставленный российский дипломат.