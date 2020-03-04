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2020-03-04T12:58+0300
https://ria.ru/20200304/1568139422.html
В МИД прокомментировали слова Трампа о встрече лидеров Совбеза ООН
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РИА Новости

В МИД прокомментировали слова Трампа о встрече лидеров Совбеза ООН

12:58 04.03.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Слова американского президента Дональда Трампа о встрече лидеров СБ ООН по контролю над вооружениями можно считать позитивным ответом на предложение президента РФ Владимира Путина по саммиту "пятерки", заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Начнем с того, что это было предложение президента Российской Федерации", - сказал Ермаков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ США о том, что Трамп предложил лидерам СБ ООН обсуждение темы контроля над вооружениями.
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Лавров рассказал о повестке саммита лидеров "пятерки" Совбеза ООН
"И реакция позитивная сначала со стороны президента Франции, затем со стороны президента США обусловлена тем, что предложение российского президента было поддержано нашим стратегическим партнером - КНР. Это уже весомый аргумент в пользу того, что такая встреча могла бы быть полезна всем, так как постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность исторически... Мы исходим из того, что инициатива президента РФ будет поддержана и такая встреча состоится", - пояснил высокопоставленный российский дипломат.
Ранее президент США утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке. До этого президент РФ Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Вчера, 01:21
В Совфеде оценили позицию Трампа по саммиту "пятерки" Совбеза ООН
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Владимир ЕрмаковДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
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