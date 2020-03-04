Греф назвал профессии будущего

"В мире сегодня технологии являются доминирующим фактором, который определяет все остальное - политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого гражданина. Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений. Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался", - заявил Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект".

Греф напомнил, что в России в какой-то момент бизнес на основе знаний, интеллекта, технологий и науки стал "не очень модным". "Все двинулись изучать экономику, право, и инженерные специальности немного подутратили свою актуальность, что, на самом деле, печально. Но сейчас маятник начал возвращаться, все мы вкладываем очень много сил в то, чтобы технологии, наука, культура заняли место в человеческой жизни, которое им подобает занимать", - отметил он.