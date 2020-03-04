Пресс-конференция о проведении Профессорского форума – 2020

Участники:
- председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания, академик РАО Владимир ФИЛИППОВ;
- председатель Российского профессорского собрания, член-корреспондент РАО Владислав ГРИБ;
- первый заместитель директора МНИОИ им. П.А. Герцена, член-корреспондент РАН Андрей КОСТИН;
- заведующий отделом генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв Почвенного института им. В. В. Докучаева, академик РАН Игорь САВИН;
- руководитель Владимирского регионального отделения Российского профессорского собрания Ольга ТРЕТЬЯКОВА.
Российское профессорское собрание объединяет более 6000 профессоров из 170-ти российских и зарубежных университетов и научных институтов.
Форум состоится 23–24 марта в Москве на базе МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, НИУ ВШЭ, МГИМО, МГЛУ, РАНХиГС, МИФИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГГУ им. С. Орджоникидзе, а также Московского международного Дома музыки.
Цели форума: определение роли ученых в реализации национальных проектов "Наука" и "Образование"; выявление приоритетных задач профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и научных организаций.
В рамках форума состоится вручение общенациональных премий "Профессор года".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания, академик РАО Владимир ФИЛИППОВ;
- председатель Российского профессорского собрания, член-корреспондент РАО Владислав ГРИБ;
- первый заместитель директора МНИОИ им. П.А. Герцена, член-корреспондент РАН Андрей КОСТИН;
- заведующий отделом генезиса, географии, классификации и цифровой картографии почв Почвенного института им. В. В. Докучаева, академик РАН Игорь САВИН;
- руководитель Владимирского регионального отделения Российского профессорского собрания Ольга ТРЕТЬЯКОВА.
Российское профессорское собрание объединяет более 6000 профессоров из 170-ти российских и зарубежных университетов и научных институтов.
Форум состоится 23–24 марта в Москве на базе МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, НИУ ВШЭ, МГИМО, МГЛУ, РАНХиГС, МИФИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГГУ им. С. Орджоникидзе, а также Московского международного Дома музыки.
Цели форума: определение роли ученых в реализации национальных проектов "Наука" и "Образование"; выявление приоритетных задач профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и научных организаций.
В рамках форума состоится вручение общенациональных премий "Профессор года".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/