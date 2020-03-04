Медицинские маски во Франции будут продавать только по рецепту

"Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту", - приводит слова Ндияй.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы масок в стране будут реквизированы, их раздадут медработникам или жителям страны, которых коснулось новое заболевание. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 212 человек, из них четверо скончались.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.