Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T12:51+0300
https://ria.ru/20200304/1568138918.html
В ЦИК оценили средства на информирование о голосовании по Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/88/1563558898_54:0:1446:783_1036x0_80_0_0_e438aefd7b4b312c0e1351aaf9247230.jpg
РИА Новости

В ЦИК оценили средства на информирование о голосовании по Конституции

12:51 04.03.2020
196
© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ЦИК России планирует потратить свыше 925 миллионов рублей на информационную кампанию в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, назвав эту сумму "очень маленькой".
По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, сумма сопоставима с аналогичными расходами во время кампании по выборам президента. "Общая цифра на информирование складывается из двух цифр: которая идёт на субъекты и на ЦИК, чуть больше 900 миллионов. Это сопоставимо с кампанией президентской. Это небольшие деньги, если вы разделите на каждый регион", - сказал Булаев журналистам.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
3 марта, 13:01
Матвиенко призвала россиян прийти на голосование по Конституции
Памфилова уточнила, что речь идет о 925 миллионах 658 тысячах 900 рублях, назвав сумму "очень маленькой". "Только представьте, надо издать эти буклеты, где будет 24-25 страниц, они должны быть на каждом участке, в виде плакатов. Будет другое информирование. Только представьте, у нас сто с лишним тысяч участков", - пояснила Памфилова.
Она добавила, что эти средства также пойдут на подготовку баннеров, информационных экранов, остановок, брендбуков по оформлению печатной продукции, которые получат регионы. Помимо наружной рекламы, по словам Памфиловой, есть "большой блок работы: всё, что связано с социальными сетями, с интернетом, видеороликами".
"Мы рассчитываем, на самом деле, на серьезную поддержку со стороны региональных и местных властей, чтобы избиратель знал все", - подчеркнул Булаев.
Среди компаний, с которыми ЦИК планирует сотрудничать в подготовке информационных материалов и оформлении кампании, Памфилова назвала "ИМА - консалтинг", а также "Михайлов и партнёры".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
28 февраля, 11:23
В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
120125
Обсудить 2
Голосование по поправкам в КонституциюНиколай БулаевЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова поддержала идею видеонаблюдения на голосовании по поправкам
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с главами фракций Госдумы пятого марта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
Здание Государственной Думы РФ
В ГД поддержали поправки о снятии неприкосновенности с экс-президентов
Конституция РФ
Эксперты: поправки в Конституцию отвечают запросам общества
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД рекомендовал принять проект о поправках во втором чтении
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поклонская поспорила с Жириновским из-за наказания за фейки
Конституция РФ
Комитет ГД поддержал порядок вступления поправок к Конституции в силу
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД утвердил порядок одобрения проекта о поправке в Конституцию
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя оценил перспективы консолидации энергоактивов
Конституция Российской Федерации
Андрей Борисов: поправка о статусе русского языка своевременна
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали поправку о статусе русского языка
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Здание Государственной Думы РФ
В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Трансформаторы подстанции
В Минэнерго отметили надежную работу электростанций в зимний сезон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46Сирийские военные успешно отразили ракетную атаку
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
01:06Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Лента новостейМолния