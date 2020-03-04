В ЦИК оценили средства на информирование о голосовании по Конституции

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева , сумма сопоставима с аналогичными расходами во время кампании по выборам президента. "Общая цифра на информирование складывается из двух цифр: которая идёт на субъекты и на ЦИК, чуть больше 900 миллионов. Это сопоставимо с кампанией президентской. Это небольшие деньги, если вы разделите на каждый регион", - сказал Булаев журналистам.

Памфилова уточнила, что речь идет о 925 миллионах 658 тысячах 900 рублях, назвав сумму "очень маленькой". "Только представьте, надо издать эти буклеты, где будет 24-25 страниц, они должны быть на каждом участке, в виде плакатов. Будет другое информирование. Только представьте, у нас сто с лишним тысяч участков", - пояснила Памфилова.

Она добавила, что эти средства также пойдут на подготовку баннеров, информационных экранов, остановок, брендбуков по оформлению печатной продукции, которые получат регионы. Помимо наружной рекламы, по словам Памфиловой, есть "большой блок работы: всё, что связано с социальными сетями, с интернетом, видеороликами".

"Мы рассчитываем, на самом деле, на серьезную поддержку со стороны региональных и местных властей, чтобы избиратель знал все", - подчеркнул Булаев.