Нижегородский губернатор сдал анализ на коронавирус

"Приходят вопросы про коронавирус. Первое, к чему призываю - не верить слухам и, главное, не способствовать их распространению… Случаев заражения в Нижегородской области нет… Вчера сам был в Семашко (больница имени Семашко – ред.) с жалобами на простудные явления и сам сдал анализы на коронавирус. Результат отрицательный", - написал Никитин на своей странице в Instagram.

По данным регионального минздрава, случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области не зафиксировано. Под медицинским наблюдением по месту жительства (в поликлиниках) находятся 35 человек, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий. При лабораторном обследовании коронавирус у них не обнаружен.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, более чем в 70 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.