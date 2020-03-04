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Нижегородский губернатор сдал анализ на коронавирус
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РИА Новости

Нижегородский губернатор сдал анализ на коронавирус

12:46 04.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сдал анализ на коронавирус из-за плохого самочувствия, результат оказался отрицательным.

"Приходят вопросы про коронавирус. Первое, к чему призываю - не верить слухам и, главное, не способствовать их распространению… Случаев заражения в Нижегородской области нет… Вчера сам был в Семашко (больница имени Семашко – ред.) с жалобами на простудные явления и сам сдал анализы на коронавирус. Результат отрицательный", - написал Никитин на своей странице в Instagram.

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По данным регионального минздрава, случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области не зафиксировано. Под медицинским наблюдением по месту жительства (в поликлиниках) находятся 35 человек, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий. При лабораторном обследовании коронавирус у них не обнаружен.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, более чем в 70 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаГлеб НикитинХубэйВОЗКитайНижегородская областьУханьОбщество
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