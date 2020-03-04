Российские врачи диагностировали у Бжании двустороннюю пневмонию

СУХУМ, 4 марта - РИА Новости. Консилиум российских врачей диагностировал у кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании двухстороннюю полисегментарную пневмонию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и социального обеспечения республики.
В понедельник Бжанию доставили в одну из больниц Сочи и ввели в медикаментозную кому, после чего перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. Как сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Кубани, у политика диагностировали "отравление неизвестным веществом". После этого исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к Генпрокуратуре РФ с призывом возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления Бжании.
"Диагноз болезни Аслана Бжании - двухсторонняя полисегментарная пневмония. На данный момент пациент проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что минздрав продолжает оказывать необходимое содействие российским коллегам для успешного лечения и выздоровления кандидата в президенты.
В апреле 2019 года Бжанию госпитализировали в одну из московских клиник. Его сторонники утверждали тогда, что он был отравлен. По факту болезни депутата Генпрокуратура республики провела доследственную проверку. Позже замгенерального прокурора заявил, что согласно диагнозам, полученным материалам, опросам врача-токсиколога и лечащего врача, отравление Бжании категорически отрицается.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта.