Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T12:41+0300
https://ria.ru/20200304/1568138346.html
Российские врачи диагностировали у Бжании двустороннюю пневмонию
https://cdn24.img.ria.ru/images/155365/90/1553659021_0:316:3077:2046_1036x0_80_0_0_c5e1451cb298754e2844e389bb3cbfc9.jpg
РИА Новости

Российские врачи диагностировали у Бжании двустороннюю пневмонию

12:41 04.03.2020
782
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 4 марта - РИА Новости. Консилиум российских врачей диагностировал у кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании двухстороннюю полисегментарную пневмонию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и социального обеспечения республики.
В понедельник Бжанию доставили в одну из больниц Сочи и ввели в медикаментозную кому, после чего перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. Как сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Кубани, у политика диагностировали "отравление неизвестным веществом". После этого исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к Генпрокуратуре РФ с призывом возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления Бжании.
"Диагноз болезни Аслана Бжании - двухсторонняя полисегментарная пневмония. На данный момент пациент проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что минздрав продолжает оказывать необходимое содействие российским коллегам для успешного лечения и выздоровления кандидата в президенты.
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Вчера, 12:18
Россия изучит обращение властей Абхазии о возможном отравлении Бжании
В апреле 2019 года Бжанию госпитализировали в одну из московских клиник. Его сторонники утверждали тогда, что он был отравлен. По факту болезни депутата Генпрокуратура республики провела доследственную проверку. Позже замгенерального прокурора заявил, что согласно диагнозам, полученным материалам, опросам врача-токсиколога и лечащего врача, отравление Бжании категорически отрицается.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта.
511201
Обсудить 0
Аслан БжанияАбхазияВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
В штабе Бжании удивлены ультимативным заявлениям Бганбы к России
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал предложение США о помощи Ирану
Адмирал флота Сорокин Алексей Иванович
Умер адмирал флота Алексей Сорокин
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали ситуацию с доходами россиян
Отверстие на склоне потухшего вулкана Гора Павлина на Марсе
Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
В Гонконге выявили случай передачи COVID-19 от человека к животному
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Телевизионный пульт в руке пожилого мужчины
Провайдер простил долг пенсионеру, случайно подписавшемуся на эротику
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Потасовка в турецком парламенте 04.03.2020
В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
Сторонники Джо Байдена отмечают успех своего кандидата в штате Виргиния
Эксперт оценил первые итоги "супервторника" в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46Сирийские военные успешно отразили ракетную атаку
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
01:06Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Лента новостейМолния