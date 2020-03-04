Российские врачи диагностировали у Бжании двустороннюю пневмонию

В ведомстве уточняют, что минздрав продолжает оказывать необходимое содействие российским коллегам для успешного лечения и выздоровления кандидата в президенты.

В апреле 2019 года Бжанию госпитализировали в одну из московских клиник. Его сторонники утверждали тогда, что он был отравлен. По факту болезни депутата Генпрокуратура республики провела доследственную проверку. Позже замгенерального прокурора заявил, что согласно диагнозам, полученным материалам, опросам врача-токсиколога и лечащего врача, отравление Бжании категорически отрицается.