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2020-03-04T12:40+0300
https://ria.ru/20200304/1568138303.html
Аксенов не назвал новые сроки проведения Ялтинского форума
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РИА Новости

Аксенов не назвал новые сроки проведения Ялтинского форума

12:40 04.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Сроки проведения Ялтинского международного экономического форума, который перенесли из-за распространения коронавируса, пока не определены, сказал журналистам глава республики Сергей Аксенов.
Ялтинский международный экономический форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса, сообщил ранее Аксенов, добавив, что "о новой дате пока говорить рано". Он отметил, что согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
Ялта
3 марта, 15:59
Международный форум друзей Крыма перенесли из-за коронавируса
"Как только ситуация нормализуется. Видите, уже встал вопрос о переносе летних Олимпийских игр, поэтому ситуация достаточно проблемная. Тем более что большинство гостей на форум были из стран, которые оказались в зоне риска – Япония, Китай, Франция, Италия, Германия. Давайте посмотрим, не будем забегать вперед ", - заявил Аксенов о новых сроках проведения форума.
Он добавил, что уже подготовленные для заключения на форуме соглашения будут подписаны в рабочем порядке.
Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, в нем участвовали свыше 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планировалось провести 23-25 апреля.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)Сергей Аксенов (политик)Республика КрымЭкономика
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