Аксенов не назвал новые сроки проведения Ялтинского форума

Ялтинский международный экономический форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса, сообщил ранее Аксенов, добавив, что "о новой дате пока говорить рано". Он отметил, что согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

"Как только ситуация нормализуется. Видите, уже встал вопрос о переносе летних Олимпийских игр, поэтому ситуация достаточно проблемная. Тем более что большинство гостей на форум были из стран, которые оказались в зоне риска – Япония, Китай, Франция, Италия, Германия. Давайте посмотрим, не будем забегать вперед ", - заявил Аксенов о новых сроках проведения форума.

Он добавил, что уже подготовленные для заключения на форуме соглашения будут подписаны в рабочем порядке.