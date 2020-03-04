Аксенов не назвал новые сроки проведения Ялтинского форума

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Сроки проведения Ялтинского международного экономического форума, который перенесли из-за распространения коронавируса, пока не определены, сказал журналистам глава республики Сергей Аксенов.
Ялтинский международный экономический форум был перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса, сообщил ранее Аксенов, добавив, что "о новой дате пока говорить рано". Он отметил, что согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
"Как только ситуация нормализуется. Видите, уже встал вопрос о переносе летних Олимпийских игр, поэтому ситуация достаточно проблемная. Тем более что большинство гостей на форум были из стран, которые оказались в зоне риска – Япония, Китай, Франция, Италия, Германия. Давайте посмотрим, не будем забегать вперед ", - заявил Аксенов о новых сроках проведения форума.
Он добавил, что уже подготовленные для заключения на форуме соглашения будут подписаны в рабочем порядке.
Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, в нем участвовали свыше 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планировалось провести 23-25 апреля.
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