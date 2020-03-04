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2020-03-04T14:54+0300
https://ria.ru/20200304/1568137940.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с доходами россиян
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с доходами россиян

12:34 04.03.2020 (обновлено: 14:54 04.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Справиться со стагнацией доходов россиян удалось благодаря национальным проектам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что цель каждого из них — благосостояние граждан, именно поэтому в прошлом году падение доходов удалось остановить.

"Это сам по себе результат важный, который позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему доходы россиян не росли в последние годы, несмотря на профицит бюджета и макроэкономическую стабильность, пресс-секретарь Путина отметил, что "макроэкономическая стабильность является залогом того, что темпы падения удается сдерживать при неблагоприятной международной экономической конъюнктуре".
"Без экономической макростабильности мы могли бы столкнуться с падением уровня доходов населения, таким, как это было, например, в 1990-х годах. Наша страна уже через это проходила, и именно вот эта макроэкономическая стабильность, запас прочности, который был обеспечен благодаря работе правительства, позволил демпфировать эти неблагоприятные явления, которые, безусловно, вызывают неудовлетворение главы государства", — добавил он.
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Ранее Владимир Путин назвал ускорение роста реальных доходов задачей номер один. Как подчеркивал президент, в последнем квартале 2019-го реальные зарплаты граждан росли и эту тенденцию нужно сохранять и усиливать.
По данным Росстата, доходы населения (за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на инфляцию) во втором квартале 2019 года увеличились на 0,9% (по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), а еще на 3,3% — в третьем. Общий рост доходов за девять месяцев составил 0,8%.
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Росстат: снизилась доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума
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РоссияАдминистрация президента РоссииДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Наглая ложь и только .Я храню все портянки( расчетки )по зарплате, так у меня зарплата была 4 года назад выше ,чем сейчас, могу этим отморозкам показать и спросить - в аду гореть не боитесь
4 марта, 13:08
rrinat-2010.vahitov
260302122
Сказочники! Зарплаты не увеличились, цены продолжают расти. Остановка может быть только из-за способов расчётов дохода населения
4 марта, 12:49
Михаил Максимов
249100014
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