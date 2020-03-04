В Кремле прокомментировали ситуацию с доходами россиян

Он подчеркнул, что цель каждого из них — благосостояние граждан, именно поэтому в прошлом году падение доходов удалось остановить.

"Это сам по себе результат важный, который позволяет рассчитывать на то, что в предстоящие годы можно будет выйти на позитивную динамику", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему доходы россиян не росли в последние годы, несмотря на профицит бюджета и макроэкономическую стабильность, пресс-секретарь Путина отметил, что "макроэкономическая стабильность является залогом того, что темпы падения удается сдерживать при неблагоприятной международной экономической конъюнктуре".

"Без экономической макростабильности мы могли бы столкнуться с падением уровня доходов населения, таким, как это было, например, в 1990-х годах. Наша страна уже через это проходила, и именно вот эта макроэкономическая стабильность, запас прочности, который был обеспечен благодаря работе правительства, позволил демпфировать эти неблагоприятные явления, которые, безусловно, вызывают неудовлетворение главы государства", — добавил он.