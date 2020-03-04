Крымский министр туризма назвал залог успешного курортного сезона

Отдыхающий на плато Ай-Петри в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Залогом успешного сезона в Крыму является грамотное ценообразование и постоянное совершенствование уровня сервиса, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Ранее пресс-служба минкурортов сообщила, что стоимость отдыха в Крыму в предстоящем курортном сезоне снижена, на майские праздники снижение в среднем составило 18 процентов, в летний период – в пределах шести процентов.

"Грамотное ценообразование и постоянное совершенствование уровня сервиса - залог успешного сезона в Крыму", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.