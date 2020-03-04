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Туризм
2020-03-04T14:43+0300
https://ria.ru/20200304/1568137660.html
Крымский министр туризма назвал залог успешного курортного сезона
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РИА Новости

Крымский министр туризма назвал залог успешного курортного сезона

14:43 04.03.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающий на плато Ай-Петри в Крыму
Отдыхающий на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Залогом успешного сезона в Крыму является грамотное ценообразование и постоянное совершенствование уровня сервиса, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее пресс-служба минкурортов сообщила, что стоимость отдыха в Крыму в предстоящем курортном сезоне снижена, на майские праздники снижение в среднем составило 18 процентов, в летний период – в пределах шести процентов.
"Грамотное ценообразование и постоянное совершенствование уровня сервиса - залог успешного сезона в Крыму", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
При этом министр подчеркнул, что улучшение логистики, чистота, безопасность и благоустроенность курортных территорий — основные направления работы как для бизнеса, так и для муниципальных и республиканских властей.
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Вчера, 06:44Туризм
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