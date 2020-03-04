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Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе
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РИА Новости

Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

12:22 04.03.2020 (обновлено: 14:20 04.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Внесение в Конституцию Российской Федерации поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ", никак не ущемляет прав национальных меньшинств, такие опасения безосновательны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции Российской Федерации о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", — говорится в тексте поправки.
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"Если посмотреть предложения по изложению в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, там предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, там предлагается оказывать поддержку соотечественникам, живущим за рубежом, и так далее и тому подобное... Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", — сказал Песков в ответ на вопрос, не видит ли Кремль в этой поправке потенциального ущемления прав других народов.
Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, по сообщениям СМИ, выступил против закрепления в Конституции статуса государствообразующего народа за отдельной нацией.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияГосдума РФДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Действительно, о других народах в конституции прописано, а вот о русских ни слова. Парадокс какой то. Поддерживаю полностью.
4 марта, 12:30
llevone2017
000000
Согласен: давно надо было прописать в Конституции статус русского народа как государствообразующего.
4 марта, 12:36
Руслан Тлеуж
389520140
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