Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе

"Если посмотреть предложения по изложению в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, там предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, там предлагается оказывать поддержку соотечественникам, живущим за рубежом, и так далее и тому подобное... Здесь совершенно безосновательны какие-то опасения насчет того, что кто-то будет ущемлен", — сказал Песков в ответ на вопрос, не видит ли Кремль в этой поправке потенциального ущемления прав других народов.