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2020-03-04T12:21+0300
https://ria.ru/20200304/1568136972.html
В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
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РИА Новости

В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса

12:21 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все необходимые превентивные гигиенические меры по обеспечению защиты президента РФ Владимира Путина от коронавируса выполняются, делается все необходимое, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле, дело идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что предпринято для обеспечения защиты президента от коронавируса.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаХубэйВОЗДмитрий ПесковВладимир ПутинКитайУханьОбщество
Популярные комментарии
Зачем?
4 марта, 12:45
vvvias Виктор
1620003
"Спасти рядового Путина" )))
4 марта, 12:59
Яннис Янаков
260003
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