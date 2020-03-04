В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков

В понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что COVID-19 подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное. Был определен круг лиц, контактировавших с ним, 24 человека госпитализированы, более 80 на карантине. Во вторник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые результаты анализов у всех госпитализированных контактировавших с больным отрицательные.