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В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
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РИА Новости

В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков

12:20 04.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом", - сказал Песков.
В лаборатории
Вчера, 10:53
В России провели более ста тысяч исследований на коронавирус
В понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что COVID-19 подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме, состояние мужчины удовлетворительное. Был определен круг лиц, контактировавших с ним, 24 человека госпитализированы, более 80 на карантине. Во вторник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первые результаты анализов у всех госпитализированных контактировавших с больным отрицательные.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
420002
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаДмитрий ПесковМоскваОбщество
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