Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T12:37+0300
https://ria.ru/20200304/1568136833.html
Россия изучит обращение властей Абхазии о возможном отравлении Бжании
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565321835_0:7:3072:1735_1036x0_80_0_0_8cc4c1a1ba19ca9887f920c44ea0c8f9.jpg
РИА Новости

Россия изучит обращение властей Абхазии о возможном отравлении Бжании

12:18 04.03.2020 (обновлено: 12:37 04.03.2020)
1525
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обращение руководства Абхазии с просьбой возбудить дело об отравлении кандидата в президенты республики Аслана Бжании будет доведено до руководства России и соответствующим образом проанализировано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. О причинах госпитализации не сообщалось. Во вторник появилась информация, что медики поставили Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом". После этого исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к Генпрокуратуре РФ с призывом возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления Бжании.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Тамаз Гогия выступает на брифинге
4 февраля, 10:06
ЦИК Абхазии прокомментировал подготовку к выборам президента страны
"Это обращение, безусловно, будет по дипломатическим каналам доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано", - сказал Песков журналистам.
611010
Обсудить 0
РоссияДмитрий ПесковАбхазияВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
В штабе Бжании удивлены ультимативным заявлениям Бганбы к России
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
В Сочи госпитализировали кандидата в президенты Абхазии
Встреча с избирателями кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания
Источник: кандидата в президенты Абхазии ввели в медикаментозную кому
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Адмирал флота Сорокин Алексей Иванович
Умер адмирал флота Алексей Сорокин
Московский Кремль
Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
"Ъ": Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой
Мишустин освободил Краевого от должности замглавы Минздрава
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал предложение США о помощи Ирану
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Отверстие на склоне потухшего вулкана Гора Павлина на Марсе
Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии прокомментировал ситуацию с беженцами в Греции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46Сирийские военные успешно отразили ракетную атаку
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
01:06Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Лента новостейМолния