Россия изучит обращение властей Абхазии о возможном отравлении Бжании

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обращение руководства Абхазии с просьбой возбудить дело об отравлении кандидата в президенты республики Аслана Бжании будет доведено до руководства России и соответствующим образом проанализировано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. О причинах госпитализации не сообщалось. Во вторник появилась информация, что медики поставили Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом". После этого исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к Генпрокуратуре РФ с призывом возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления Бжании.
"Это обращение, безусловно, будет по дипломатическим каналам доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано", - сказал Песков журналистам.