Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", — цитирует Миндреску пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.