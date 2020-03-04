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Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

12:14 04.03.2020
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Украинец, у которого подтвердили коронавирус, чувствует себя лучше, в лечении наблюдается положительная динамика, сообщила в среду заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", — цитирует Миндреску пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМинистерство здравоохранения Украины (Минздрав Украины)УкраинаВ мире
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