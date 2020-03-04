ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Каждый десятый Каждый десятый россиянин (11%) определяет себя как фрилансер или самозанятый, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

По данным ВЦИОМ, среди россиян 39% смогли дать то или иное определение тем, кого называют фрилансерами, но две трети россиян (66%) затруднились дать описание.

Также отмечается, что россияне относятся к фрилансерам положительно или безразлично почти в равных долях (41% и 49% соответственно). Положительное отношение чаще проявляют 35-44-летние россияне (51%), а также молодые люди 18-24 лет (46%). Отрицательное отношение к фрилансерам выразили 6% россиян, в два раза чаще — старшее поколение, кому за 60 (12%).

Кроме того, половина россиян считают, что фрилансеров за последние три года в России стало больше (48%), 17% полагают, что их количество не изменилось, а об уменьшении числа фрилансеров сообщают 7%.

Среди россиян, не считающих себя фрилансерами и желающих перейти на данный формат работы - четверть (23%). Чаще данное желание испытывают молодые люди 18-24 лет (45%) и 25-34 лет (34%). Среди тех, кто хотел бы это осуществить, треть планируют сделать это в ближайшие три года (30%).

Причинами, по которым россияне хотели бы стать фрилансерами, являются: увеличение дохода (34%), независимость от начальства и свобода действий (24%), возможность иметь более гибкий и удобный график работы (18%), а также наличие большего количества свободного времени (10%).