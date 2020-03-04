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В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
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РИА Новости

В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19

12:10 04.03.2020
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкИзраиль
Израиль
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Более тысячи израильских школьников помещены в карантин по распоряжению министерства здравоохранения Израиля.

"Учащихся школы в окружном совете Бреннер поместили в изоляцию. Распоряжение издано в связи с тем, что учащийся 9-го класса был инфицирован коронавирусом", - говорится в распоряжении минздрава.

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Как отмечается в сообщении минздрава, школьник заразился COVID-19 в магазине игрушек, где работал один из израильтян, заразившихся коронавирусом в Италии.
Ранее минздрав сообщил, что еще у трех израильтян диагностирован коронавирус, один из них вернулся из Италии. Таким образом, число граждан Израиля, у которых подтверждён этот диагноз, достигло 15.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.
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Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.
Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайЯпонияИзраильВ мире
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