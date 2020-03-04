В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Австралийцы массово скупают туалетную бумагу на фоне эпидемии Австралийцы массово скупают туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса , в связи с чем местные супермаркеты вынуждены ограничивать продажи бумаги, чтобы избежать дефицита, сообщила газета Sydney Morning Herald со ссылкой на представителя крупнейшей в стране сети розничной торговли Woolworth.

Уточняется, что из-за массовых закупок Woolworth ввели ограничение на продажи – не более четырех упаковок туалетной бумаги одному покупателю, в том числе и при покупках онлайн. "Это поможет пополнить склады, пока поставщики подстраивают местное производство и доставку под более высокий, чем обычно, спрос", - заявил официальный представитель компании.

Woolworth также ввела ограничения на продажу дезинфицирующих гелей – не более двух в одни руки. При этом гели разместят за кассами, там, где обычно продаются сигареты и мобильные телефоны. Введение ограничений на продажу других товаров пока не рассматривается. Одновременно широкий ассортимент продукции остается доступным для покупателей.

Помимо Woolworth ограничения на продажу туалетной бумаги (также не более четырех упаковок в одни руки) ввели магазины сети Ritchies Supa IGA.

Местный производитель бумаги компания Sorbent сообщила, что продолжающаяся паника потребителей станет стрессом для цепи поставок. Аналогичная компания Kimberly-Clark рассказала, что ее производственные линии работают круглосуточно, а фабрика в Южной Австралии пытается преодолеть возросший за короткий период спрос.

Ранее сообщалось о 42 подтвержденных случаях коронавируса в Австралии и гибели одного человека.