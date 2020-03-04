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В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
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РИА Новости

В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса

12:09 04.03.2020
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© REUTERS / Maralinda BoydДефицит туалетной бумаги в Австралии
Дефицит туалетной бумаги в Австралии
© REUTERS / Maralinda Boyd
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Австралийцы массово скупают туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса, в связи с чем местные супермаркеты вынуждены ограничивать продажи бумаги, чтобы избежать дефицита, сообщила газета Sydney Morning Herald со ссылкой на представителя крупнейшей в стране сети розничной торговли Woolworth.
Уточняется, что из-за массовых закупок Woolworth ввели ограничение на продажи – не более четырех упаковок туалетной бумаги одному покупателю, в том числе и при покупках онлайн. "Это поможет пополнить склады, пока поставщики подстраивают местное производство и доставку под более высокий, чем обычно, спрос", - заявил официальный представитель компании.
© REUTERS / Maralinda BoydДефицит туалетной бумаги в Австралии
Дефицит туалетной бумаги в Австралии
© REUTERS / Maralinda Boyd
Дефицит туалетной бумаги в Австралии
Woolworth также ввела ограничения на продажу дезинфицирующих гелей – не более двух в одни руки. При этом гели разместят за кассами, там, где обычно продаются сигареты и мобильные телефоны. Введение ограничений на продажу других товаров пока не рассматривается. Одновременно широкий ассортимент продукции остается доступным для покупателей.
Помимо Woolworth ограничения на продажу туалетной бумаги (также не более четырех упаковок в одни руки) ввели магазины сети Ritchies Supa IGA.
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Местный производитель бумаги компания Sorbent сообщила, что продолжающаяся паника потребителей станет стрессом для цепи поставок. Аналогичная компания Kimberly-Clark рассказала, что ее производственные линии работают круглосуточно, а фабрика в Южной Австралии пытается преодолеть возросший за короткий период спрос.
Ранее сообщалось о 42 подтвержденных случаях коронавируса в Австралии и гибели одного человека.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, в том числе в Сенегале. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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