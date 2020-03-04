Со щитом или на щите: как сирийская армия отстояла Саракиб

САРАКИБ (Сирия), 4 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийский Саракиб, внезапно попавший в сводки новостей по всему миру, продолжает сотрясаться от взрывов, в воздухе то и дело кружит турецкая авиация, но пока итог для Анкары и ее союзников неутешителен — правительственные войска отстояли город.

Несколько дней назад боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и разные небольшие вооруженные банды воодушевились поддержкой Турции с воздуха, пошли в наступление на сирийскую армию. Турецкое командование назвало эту операцию "Весенний щит", однако на земле этот "щит" боевикам никак не помог.

Месть Анкары

Боевики блокировали стратегически важную в Сирии трассу М5 Дамаск — Алеппо на отрезке от Хамы до Саракиба еще в 2013 году. В конце февраля этого года населенные пункты вдоль нее не только удалось зачистить, но и открыть движение по автомагистрали для гражданского транспорта. Это большой успех как в военно-стратегическом, так и в экономическом плане, ведь это главная артерия транспортного сообщения между Дамаском и промышленной столицей страны.

В последующие дни правительственные войска закрепили успех: теперь всего чуть больше чем за час езды можно добраться от Хамы до Саракиба. Однако 27 февраля после удара сирийской авиации по колонне террористов, в ряды которых "затесались" турецкие военные, Анкара решила отомстить за гибель более 30 своих военнослужащих.

Напряженность начала расти в первые же часы после инцидента: с передовых позиций сирийской армии потекли доклады о потерях среди личного состава и уничтожении тяжелой техники. Сейчас в десяти километрах от Саракиба на трассе встречаются не только обгорелые танки, грузовики и внедорожники — догорающий мотоцикл свидетельствует о том, что турки не жалеют дорогостоящих ракет даже на небольшие цели.

Сирийские военные быстро сориентировались по новой тактике боевых действий. Технику замаскировали, бойцы рассредоточились по укрытиям и стали невидимыми для "охотников" с воздуха.

Закрытое небо

Командование Вооруженных сил Сирии в воскресенье предупредило, что будет сбивать любые воздушные цели над Идлибом — речь, конечно, о турецкой авиации, которая действует над сирийской провинцией де-факто и де-юре в нарушение территориальной целостности САР. В район стянули дополнительные силы ПВО, и с неба посыпались беспилотники. Турция ответила, сбив несколько боевых самолетов ВВС САР.

Пока ситуация в небе над Идлибом только приобретает понятные очертания, на земле картина стабильная — правительственная армия район Саракиба сдавать не намерена. Террористы, понимая, что в лоб город не взять, начали атаковать мелкими группами как Саракиб, так и окрестные поселения, пытаясь найти слабое место в обороне.

Зона отчуждения

"По прямой нельзя, езжайте проселочными дорогами, там в пяти километрах еще догорают недавно подбитые дроном два пикапа", — говорит сирийский боец на блокпосту между Маарет Нуманом и Саракибом. Издали видно, как по периметру Саракиба и Джубаса поднимаются столбы черного дыма — там шестые сутки идут бои.

Проводник решает поверить военному, и мы едем в передовой командный штаб узнать обстановку по объездной дороге. Проезжаем разбитые села, где недавно еще пытались закрепиться боевики, но откуда были выкурены правительственными силами. Дороги раскурочены снарядами, всюду сожженная техника.

"В городе штурмовые подразделения и саперы. Идет зачистка. Террористы отступили, но все же есть угроза того, что небольшие группы боевиков в пешем порядке просочатся в населенные пункты и начнут вести партизанскую войну. На северо-западной окраине Саракиба бои не утихают. Будьте осторожны, на подъезде по машинам бьют беспилотники", — рисует нам картину офицер в штабе.

Он же дает небольшую карту, на которой карандашом тщательно вырисовывает каждый поворот, надеясь, что мы доедем по верному пути. Карта оказалась простой и верной. Минут 40 по объездным — и между нами и Саракибом всего 1,5 километра.

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Вдруг из ниоткуда появляются несколько сирийских бойцов, начинают махать руками — поворачиваем к ним, они открывают гараж и кричат, чтобы мы быстро заезжали. Ныряем вовнутрь... выдохнули.

"Дальше идет бой. Засекли группу боевиков в количестве пяти человек. Подождите. А на машине сейчас вот так просто проехать рискованно, турки жгут транспорт с воздуха, там на въезде, на повороте с трассы уже целое кладбище нашей техники", — объясняет боец.

Военная полиция

Отсиживаемся на месте. В наш квадрат за последний час прилетело уже семь снарядов. Стало понятно, почему в штабе запретили пользоваться любыми средствами связи. Турецкие военные вдобавок ко всему используют средства радиоэлектронной борьбы.

Спустя несколько часов, как только бой поутих, решаем выбираться. Идем пешком осмотреться, двое бойцов выходят с нами для подстраховки. Не спеша, укрываясь за домами, подходим к трассе. Под мостом встречаем штурмовую группу.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Разрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракиба провинции Идлиб в Сирии © РИА Новости / Михаил Алаеддин Разрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракиба провинции Идлиб в Сирии

"Ситуация успокоилась. Столкновения на другой стороне города, тут только артиллерия прилетает. По трассе ехать никак нельзя, самое верное — возвращаться той же дорогой, что приехали", — говорит один из бойцов.

Возвращаемся к машине, решаем рвануть обратно к передовому штабу. Командир на месте подтверждает, что с минуты на минуту должна подойти колонна российской военной полиции, которая второй день патрулирует окрестности Саракиба для стабилизации обстановки. А вот и она — российские офицеры соглашаются взять нас с собой для нашей же безопасности. Прыгаем в броню, свой транспорт маскируем около штаба.

Патрулирование проходит благополучно, без происшествий, как и в первый раз. На въезде в город бойцы устанавливают российский флаг, и колонна продолжает дальше движение по маршруту. На обратном пути забираем свой транспорт и встаем в колонну, чтобы гарантированно выйти с переднего края.

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Итог

После нескольких дней, проведенных в окрестностях Саракиба, можно с уверенностью сказать, что сирийская армия смогла отстоять город. Боевики, как обычно, пользовались средствами информационной борьбы, трубя на своих интернет-порталах о взятии города и отступлении армии по всем фронтам в Идлиб. Однако в реальности, как это зачастую бывает, картина вырисовывается совсем иная.

Пройдет еще несколько дней, с трассы уберут следы недавних боев и по ней, возможно, пустят гражданское сообщение. Вряд ли турецкая армия откроет огонь по мирному населению. Тем более что в тылу сирийских войск, как островки, остались турецкие блокпосты, которые, несмотря ни на что, остаются неприкосновенными на фоне драматических событий, развернувшихся в последние дни.