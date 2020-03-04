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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T12:30+0300
https://ria.ru/20200304/1568136051.html
Со щитом или на щите: как сирийская армия отстояла Саракиб
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567084733_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_d776697a4c5448ab8550ca6839a8dcac.jpg
РИА Новости

Со щитом или на щите: как сирийская армия отстояла Саракиб

12:07 04.03.2020 (обновлено: 12:30 04.03.2020)
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© Sputnik / Basel ShartouhСитуация в городе Саракиб провинции Идлиб
Ситуация в городе Саракиб провинции Идлиб
© Sputnik / Basel Shartouh
Ситуация в городе Саракиб провинции Идлиб
САРАКИБ (Сирия), 4 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийский Саракиб, внезапно попавший в сводки новостей по всему миру, продолжает сотрясаться от взрывов, в воздухе то и дело кружит турецкая авиация, но пока итог для Анкары и ее союзников неутешителен — правительственные войска отстояли город.
Несколько дней назад боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и разные небольшие вооруженные банды воодушевились поддержкой Турции с воздуха, пошли в наступление на сирийскую армию. Турецкое командование назвало эту операцию "Весенний щит", однако на земле этот "щит" боевикам никак не помог.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУлица освобожденной деревни в пригороде Саракиба провинции Идлиб в Сирии
Улица освобожденной деревни в пригороде Саракеб провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Улица освобожденной деревни в пригороде Саракиба провинции Идлиб в Сирии

Месть Анкары

Боевики блокировали стратегически важную в Сирии трассу М5 Дамаск — Алеппо на отрезке от Хамы до Саракиба еще в 2013 году. В конце февраля этого года населенные пункты вдоль нее не только удалось зачистить, но и открыть движение по автомагистрали для гражданского транспорта. Это большой успех как в военно-стратегическом, так и в экономическом плане, ведь это главная артерия транспортного сообщения между Дамаском и промышленной столицей страны.
В последующие дни правительственные войска закрепили успех: теперь всего чуть больше чем за час езды можно добраться от Хамы до Саракиба. Однако 27 февраля после удара сирийской авиации по колонне террористов, в ряды которых "затесались" турецкие военные, Анкара решила отомстить за гибель более 30 своих военнослужащих.
Турецкий пост в провинции Идлиб
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Напряженность начала расти в первые же часы после инцидента: с передовых позиций сирийской армии потекли доклады о потерях среди личного состава и уничтожении тяжелой техники. Сейчас в десяти километрах от Саракиба на трассе встречаются не только обгорелые танки, грузовики и внедорожники — догорающий мотоцикл свидетельствует о том, что турки не жалеют дорогостоящих ракет даже на небольшие цели.
Сирийские военные быстро сориентировались по новой тактике боевых действий. Технику замаскировали, бойцы рассредоточились по укрытиям и стали невидимыми для "охотников" с воздуха.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМесто атаки по грузовику сирийской армии с боеприпасами в районе Саракиба в Сирии
Место атаки по грузовику сирийской армии с боеприпасами в районе Саракеб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место атаки по грузовику сирийской армии с боеприпасами в районе Саракиба в Сирии

Закрытое небо

Командование Вооруженных сил Сирии в воскресенье предупредило, что будет сбивать любые воздушные цели над Идлибом — речь, конечно, о турецкой авиации, которая действует над сирийской провинцией де-факто и де-юре в нарушение территориальной целостности САР. В район стянули дополнительные силы ПВО, и с неба посыпались беспилотники. Турция ответила, сбив несколько боевых самолетов ВВС САР.
Пока ситуация в небе над Идлибом только приобретает понятные очертания, на земле картина стабильная — правительственная армия район Саракиба сдавать не намерена. Террористы, понимая, что в лоб город не взять, начали атаковать мелкими группами как Саракиб, так и окрестные поселения, пытаясь найти слабое место в обороне.
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
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Зона отчуждения

"По прямой нельзя, езжайте проселочными дорогами, там в пяти километрах еще догорают недавно подбитые дроном два пикапа", — говорит сирийский боец на блокпосту между Маарет Нуманом и Саракибом. Издали видно, как по периметру Саракиба и Джубаса поднимаются столбы черного дыма — там шестые сутки идут бои.
Проводник решает поверить военному, и мы едем в передовой командный штаб узнать обстановку по объездной дороге. Проезжаем разбитые села, где недавно еще пытались закрепиться боевики, но откуда были выкурены правительственными силами. Дороги раскурочены снарядами, всюду сожженная техника.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная техника Сирийской армии, атакованная турецкими ударными силами в районе Саракиба в Сирии
Военная техника Сирийской армии, атакованная турецкими ударными силами в районе Саракеб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военная техника Сирийской армии, атакованная турецкими ударными силами в районе Саракиба в Сирии
"В городе штурмовые подразделения и саперы. Идет зачистка. Террористы отступили, но все же есть угроза того, что небольшие группы боевиков в пешем порядке просочатся в населенные пункты и начнут вести партизанскую войну. На северо-западной окраине Саракиба бои не утихают. Будьте осторожны, на подъезде по машинам бьют беспилотники", — рисует нам картину офицер в штабе.
Он же дает небольшую карту, на которой карандашом тщательно вырисовывает каждый поворот, надеясь, что мы доедем по верному пути. Карта оказалась простой и верной. Минут 40 по объездным — и между нами и Саракибом всего 1,5 километра.
Вдруг из ниоткуда появляются несколько сирийских бойцов, начинают махать руками — поворачиваем к ним, они открывают гараж и кричат, чтобы мы быстро заезжали. Ныряем вовнутрь... выдохнули.
"Дальше идет бой. Засекли группу боевиков в количестве пяти человек. Подождите. А на машине сейчас вот так просто проехать рискованно, турки жгут транспорт с воздуха, там на въезде, на повороте с трассы уже целое кладбище нашей техники", — объясняет боец.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЧасти атакованного грузовика в районе города Саракиб провинции Идлиб в Сирии
Части атакованного грузовика в районе города Саракеб провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Части атакованного грузовика в районе города Саракиб провинции Идлиб в Сирии

Военная полиция

Отсиживаемся на месте. В наш квадрат за последний час прилетело уже семь снарядов. Стало понятно, почему в штабе запретили пользоваться любыми средствами связи. Турецкие военные вдобавок ко всему используют средства радиоэлектронной борьбы.
Спустя несколько часов, как только бой поутих, решаем выбираться. Идем пешком осмотреться, двое бойцов выходят с нами для подстраховки. Не спеша, укрываясь за домами, подходим к трассе. Под мостом встречаем штурмовую группу.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинРазрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракиба провинции Идлиб в Сирии
Разрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракеб провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Разрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракиба провинции Идлиб в Сирии
"Ситуация успокоилась. Столкновения на другой стороне города, тут только артиллерия прилетает. По трассе ехать никак нельзя, самое верное — возвращаться той же дорогой, что приехали", — говорит один из бойцов.
Возвращаемся к машине, решаем рвануть обратно к передовому штабу. Командир на месте подтверждает, что с минуты на минуту должна подойти колонна российской военной полиции, которая второй день патрулирует окрестности Саракиба для стабилизации обстановки. А вот и она — российские офицеры соглашаются взять нас с собой для нашей же безопасности. Прыгаем в броню, свой транспорт маскируем около штаба.
Патрулирование проходит благополучно, без происшествий, как и в первый раз. На въезде в город бойцы устанавливают российский флаг, и колонна продолжает дальше движение по маршруту. На обратном пути забираем свой транспорт и встаем в колонну, чтобы гарантированно выйти с переднего края.

Итог

После нескольких дней, проведенных в окрестностях Саракиба, можно с уверенностью сказать, что сирийская армия смогла отстоять город. Боевики, как обычно, пользовались средствами информационной борьбы, трубя на своих интернет-порталах о взятии города и отступлении армии по всем фронтам в Идлиб. Однако в реальности, как это зачастую бывает, картина вырисовывается совсем иная.
Пройдет еще несколько дней, с трассы уберут следы недавних боев и по ней, возможно, пустят гражданское сообщение. Вряд ли турецкая армия откроет огонь по мирному населению. Тем более что в тылу сирийских войск, как островки, остались турецкие блокпосты, которые, несмотря ни на что, остаются неприкосновенными на фоне драматических событий, развернувшихся в последние дни.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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