В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.

В ведомстве отметили, что это произошло в рамках операции "Щит весны", которая началась первого марта. Гостелевидение Сирии подтвердило удар по самолету. Военный источник в арабской республике уточнил, что воздушное судно упало в районе Маарет-Нуумана, сбитое ракетой "воздух — воздух" турецких ВВС. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Позднее гостелевидение Сирии сообщило, что армия сбила турецкий беспилотник в окрестностях города Саракеб в провинции Идлиб.

Атаки на самолеты

Это не первый случай атак на самолеты со стороны Турции. Первого марта крушение потерпели два сирийских военных самолета, пилоты успели катапультироваться.

Перед этим сирийское командование объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В заявлении уточнялось, что любые самолеты, которые заметят в этом регионе, будут восприняты как враждебные и сбиты. Позже САНА сообщило, что над городом Саракеб был сбит турецкий беспилотник.

В свою очередь, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев заявил, что не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии.

Он напомнил, что власти Сирии были вынуждены принять это решение на фоне резко обострившейся обстановки в провинции.

Ситуация на севере Сирии

Протурецкие боевики неделю назад при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило правительственным войскам успешно отбить все атаки. По данным турецкого Минобороны, в результате воздушной атаки в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пять получили ранения. ЦПВС призвал Анкару прекратить оказывать поддержку террористам.

Ситуация обострилась 27 февраля, когда террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.

После этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности.

В пятницу Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на запрос Анкары. В Госдепе США РИА Новости сообщили, что "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".