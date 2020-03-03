Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567932474.html
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567789932_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_1f926f97ce4a94b9e2f64f0513f564ad.jpg
РИА Новости

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

15:20 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
33420
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Аэро L-39 Альбатрос сирийских военно-воздушных сил
Учебно-боевой самолет Аэро L-39 Альбатрос сирийских военно-воздушных сил
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 3 мар — РИА Новости. Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
В ведомстве отметили, что это произошло в рамках операции "Щит весны", которая началась первого марта. Гостелевидение Сирии подтвердило удар по самолету. Военный источник в арабской республике уточнил, что воздушное судно упало в районе Маарет-Нуумана, сбитое ракетой "воздух — воздух" турецких ВВС. О судьбе экипажа пока ничего не известно.
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
1 марта, 22:07Обострение ситуации в Идлибе
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
Позднее гостелевидение Сирии сообщило, что армия сбила турецкий беспилотник в окрестностях города Саракеб в провинции Идлиб.

Атаки на самолеты

Это не первый случай атак на самолеты со стороны Турции. Первого марта крушение потерпели два сирийских военных самолета, пилоты успели катапультироваться.
Перед этим сирийское командование объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В заявлении уточнялось, что любые самолеты, которые заметят в этом регионе, будут восприняты как враждебные и сбиты. Позже САНА сообщило, что над городом Саракеб был сбит турецкий беспилотник.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Вчера, 13:50
Идлибский фронт. Чем закончится новое обострение в Сирии
В свою очередь, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев заявил, что не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии.
Он напомнил, что власти Сирии были вынуждены принять это решение на фоне резко обострившейся обстановки в провинции.

Ситуация на севере Сирии

Протурецкие боевики неделю назад при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило правительственным войскам успешно отбить все атаки. По данным турецкого Минобороны, в результате воздушной атаки в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пять получили ранения. ЦПВС призвал Анкару прекратить оказывать поддержку террористам.
Ситуация обострилась 27 февраля, когда террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Вчера, 08:00Обострение ситуации в Идлибе
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
После этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности.
В пятницу Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на запрос Анкары. В Госдепе США РИА Новости сообщили, что "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
*Запрещенная в России террористическая организация
50182747113
Обсудить 58
Война в СирииРоссийская Федерация (Россия)ТурцияСирия
Популярные комментарии
Всё понятно. Россия не ответила, не защитили своих союзников в Сирии, значит так и будут долбить. Кошмар, вот почему нас не боятся враги и не хотят к нам идти в союзники. Интересно, если сбить американский или хотя бы Турецкий самолет, что будет???
3 марта, 15:44
Василий Кондратьев
123644339
Да с таким союзником как Россия, и врагов не надо! Сколько уже погибло Сирийских военных, при всем том, что там наши С400 стоят! Но видимо не такие мы и союзники, что только за свои базы трясемся.
3 марта, 17:19
Ярослав Иванов
72722326
Рекомендуем
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
Никита Потураев
Депутат Рады заявил о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния