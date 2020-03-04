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2020-03-04T12:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568135819.html
В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
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РИА Новости

В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы

12:05 04.03.2020 (обновлено: 12:06 04.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил РИА Новости, что побегов из больницы не осуществлялось, все пациенты на месте.
Ранее в СМИ появилась информация, что в домодедовской городской больнице содержался 31-летний мужчина, недавно прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания. По данным СМИ, он самовольно покинул лечебное учреждение, но вскоре его вернули обратно.
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На вопрос РИА Новости, сбегал ли Владимир Вороницын из больницы, Осипов ответил, что нет.
"Да, у нас лежит. Он не сбегал. Все на месте пациенты", - сказал главврач.
Он отметил, что у пациентов, которые доставляются из аэропортов Московского авиационного узла с катаральными явлениями, с признаками респираторной инфекции, осуществляется забор биоматериала для исследования.
"Все проходят лечение по поводу вирусной инфекции, ни одного подтверждения, ни у одного пациента коронавирусной инфекции нет", - подчеркнул Осипов.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМосковская область (Подмосковье)ИталияПроисшествия
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