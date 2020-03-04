В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил РИА Новости, что побегов из больницы не осуществлялось, все пациенты на месте.

Ранее в СМИ появилась информация, что в домодедовской городской больнице содержался 31-летний мужчина, недавно прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания. По данным СМИ, он самовольно покинул лечебное учреждение, но вскоре его вернули обратно.

На вопрос РИА Новости, сбегал ли Владимир Вороницын из больницы, Осипов ответил, что нет.

"Да, у нас лежит. Он не сбегал. Все на месте пациенты", - сказал главврач.

Он отметил, что у пациентов, которые доставляются из аэропортов Московского авиационного узла с катаральными явлениями, с признаками респираторной инфекции, осуществляется забор биоматериала для исследования.