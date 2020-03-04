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Круглый стол по итогам российско-турецкого саммита в Москве
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РИА Новости

Круглый стол по итогам российско-турецкого саммита в Москве

12:04 04.03.2020
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6 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам предстоящих переговоров президентов России и Турции В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана по ситуации в Сирии.
Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Николай СУРКОВ.

На 5 марта в Москве запланированы переговоры лидеров России и Турции В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана. Главная их тема – ситуация в сирийской провинции Идлиб. Обстановка крайне обострилась в феврале, когда террористы начали наступление на территории, находящиеся под контролем сирийского правительства. Дамаск ответил ударом по позициям радикалов. В результате погибли несколько десятков турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В ответ Турция начала операцию "Весенний щит" с целью оттеснить сирийскую армию на линии, определенные сочинскими соглашениями осенью 2018 года. Москва обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу. Возникла угроза разрастания военного конфликта.
Будет ли мирный выход из идлибского тупика? Что показала турецкая военная операция в Идлибе? Какие уроки следует извлечь из последних событий?

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