Круглый стол по итогам российско-турецкого саммита в Москве

Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Николай СУРКОВ.
На 5 марта в Москве запланированы переговоры лидеров России и Турции В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана. Главная их тема – ситуация в сирийской провинции Идлиб. Обстановка крайне обострилась в феврале, когда террористы начали наступление на территории, находящиеся под контролем сирийского правительства. Дамаск ответил ударом по позициям радикалов. В результате погибли несколько десятков турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В ответ Турция начала операцию "Весенний щит" с целью оттеснить сирийскую армию на линии, определенные сочинскими соглашениями осенью 2018 года. Москва обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу. Возникла угроза разрастания военного конфликта.
Будет ли мирный выход из идлибского тупика? Что показала турецкая военная операция в Идлибе? Какие уроки следует извлечь из последних событий?
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- помощник заместителя председателя Совета Федерации, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Николай СУРКОВ.
На 5 марта в Москве запланированы переговоры лидеров России и Турции В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана. Главная их тема – ситуация в сирийской провинции Идлиб. Обстановка крайне обострилась в феврале, когда террористы начали наступление на территории, находящиеся под контролем сирийского правительства. Дамаск ответил ударом по позициям радикалов. В результате погибли несколько десятков турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В ответ Турция начала операцию "Весенний щит" с целью оттеснить сирийскую армию на линии, определенные сочинскими соглашениями осенью 2018 года. Москва обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу. Возникла угроза разрастания военного конфликта.
Будет ли мирный выход из идлибского тупика? Что показала турецкая военная операция в Идлибе? Какие уроки следует извлечь из последних событий?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/