Круглый стол по итогам российско-турецкого саммита в Москве

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6 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам предстоящих переговоров президентов России и Турции В.В. Путина и Р.Т. Эрдогана по ситуации в Сирии.