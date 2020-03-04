Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса. На странице научного блога НАСА Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса. На странице научного блога НАСА приведено описание структуры и высказано предположение по поводу ее вероятного происхождения.

Гора Павлина, одна из высочайших гор Марса, это потухший щитовой вулкан, расположенный недалеко от марсианского экватора. На его склонах имеется несколько углублений, которые, по мнению ученых, образовались в результате тектонических подвижек, сопровождавших вулканическую активность.

Но данное изображение, полученное камерой HiRise, расположенной на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, привлекло особое внимание ученых необычной формой структурного образования.

Отверстие диаметром около 35 метров, окруженное практически идеально круглым кратером, было обнаружено на западном склоне Горы Павлина. Боковое освещение подчеркивает тот факт, что ниже расположено полое пространство типа пещеры с плоским дном. Внутренний теневой угол позволяет рассчитать глубину этой пещеры от кромки отверстия до пола — около 28 метров.

Так как отверстие с кратером окружено потоками лавы, ученые предполагают, что это — одно из боковых жерл вулкана. После извержения кровля вулканической камеры, из которой излилась лава, провалилась, образовав структуру, которую мы наблюдаем сегодня.

3D-анализ местности позволил ученым вычислить объем материала, который мог излиться из этого жерла. Получается, что до обрушения глубина вулканической камеры составляла не менее 90 метров.

Ученые НАСА пишут, что подобные полые структуры на поверхности Марса, внутреннее пространство которых защищено от жесткого излучения, представляют особый интерес с нескольких точек зрения. Во-первых, это хорошие кандидаты на обнаружение в них марсианской жизни, а во-вторых подобные полости можно было бы использовать в качестве укрытий для космических кораблей, автоматических аппаратов, а возможно и астронавтов во время будущих пилотируемых полетов на Красную планету.

Правда, именно эта структура, по мнению экспертов НАСА, вряд ли подойдет для строительства в ней подземной базы, так как вход и выход из нее представляется проблематичным. К тому же неизвестно, насколько устойчива нависающая кровля.

Загадку представляет и размер отверстия. На Земле отверстия в лавовых потоках, называемые лавовыми трубами, имеют в диаметре первые метры. Как образовалось и сохранилось такое большое отверстие, ученые объяснить пока не могут.