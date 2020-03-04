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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-03-04T12:00+0300
https://ria.ru/20200304/1568135434.html
Более 4 тысяч человек примут участие в Спартакиаде "Моспром" 2020
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РИА Новости

Более 4 тысяч человек примут участие в Спартакиаде "Моспром" 2020

12:00 04.03.2020
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© Фото : МоспромСпартакиада "Моспром"
Спартакиада Моспром
© Фото : Моспром
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 4 тысяч человек зарегистрировались для участия в Спартакиаде "Моспром" 2020, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что команды промышленных предприятий и профильных вузов уже начали подготовку к отборочным состязаниям, которые стартуют 14 марта.
Финал Спартакиады состоится 30 мая в Лужниках.
"Число промышленников, желающих побороться за призовые места Спартакиады "Моспром" растет – увеличилось и количество атлетов, и количество предприятий, задействованных в соревнованиях. Более 4 тысяч человек подтвердили свое участие, зарегистрировавшись на сайте мероприятия. Среди них представители 140 предприятий и 18 вузов Москвы. Высокий интерес проявили московские промышленники к новым для Спартакиады видам спорта – в хоккее сразятся 16 команд, в боксе – 50 спортсменов", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Среди предприятий, впервые зарегистрировавшихся на соревнования в Спартакиаде "Моспром" – Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА"), АО "ОДК", Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева". Вузы – новички соревнований: МТУСИ, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, ФГБОУВО "МАИ", Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).
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"Чем больше спортсменов примут участие в соревнованиях, тем ярче, зрелищнее и честнее они будут. Интерес к спорту среди промышленников Москвы постоянно растет, и я желаю всем честной борьбы и удачи в состязаниях", – цитирует пресс-служба чемпиона и депутата Николая Валуева, ставшего лицом Спартакиады "Моспром"-2020.
В Спартакиаде, прошедшей в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года приняли участие около 3000 человек из 100 предприятий и 14 вузов Москвы, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваОбщество
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