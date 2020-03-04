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Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом

11:54 04.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Ирана прикладывают "огромные усилия" для борьбы с коронавирусом, заявил в среду посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.
"Коронавирус - это событие, и все должны ему противостоять и бороться с этим явлением. И международное сообщество должно проявить серьёзную волю для борьбы с ним, и мы это видим. В Иране должностные лица, которые занимаются вопросами здравоохранения, каждый день прикладывают огромные усилия для борьбы с коронавирусом", - заявил Джалали в интервью программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
На данный момент с 19 февраля в Иране зафиксированы более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 77 человек погибли, 435 выздоровели.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКазем ДжалалиКоронавирусыИранАлександр ЯковенкоВ мире
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