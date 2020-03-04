Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Ирана прикладывают "огромные усилия" для борьбы с коронавирусом, заявил в среду посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.
"Коронавирус - это событие, и все должны ему противостоять и бороться с этим явлением. И международное сообщество должно проявить серьёзную волю для борьбы с ним, и мы это видим. В Иране должностные лица, которые занимаются вопросами здравоохранения, каждый день прикладывают огромные усилия для борьбы с коронавирусом", - заявил Джалали в интервью программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
На данный момент с 19 февраля в Иране зафиксированы более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 77 человек погибли, 435 выздоровели.
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