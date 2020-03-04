Просто "Чума": из-за коронавируса растут продажи романа Камю и макарон

ПАРИЖ, 4 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Коронавирус прочно обосновался во Франции. За считанные дни страна стала второй в Европе по количеству заразившихся. До Италии пока далеко, но и двух сотен инфицированных оказалось достаточно, чтобы эта проблема полностью вытеснила все прочие сюжеты. Начинается паника. Власти просят сохранять спокойствие и готовятся противостоять эпидемии.

"Руки не подам"

"Ты чего? Нельзя!" — восклицает коллега-француз, глядя на протянутую для приветствия руку. А курьер со смехом рассказывает, как женщина, которой он только что отвозил суши, попросила оставить пакет перед дверью, не желая выходить.

Таковы реалии. Никто особенно не боялся гриппа, эпидемия которого зимой 2018-2019 года унесла во Франции жизни восьми тысяч человек. С коронавирусом все иначе.

Ежедневно с экранов телевизоров медики и чиновники призывают соотечественников почаще мыть руки, даже объясняют, как это делать правильно. И это нелишнее, поскольку французы весьма пренебрежительно относятся к личной гигиене: согласно недавнему опросу, большинство граждан страны не моют руки перед едой (51 процент), а почти каждый третий (29 процентов) не делает этого даже после туалета.

Еще один призыв: отказаться от рукопожатий и bisou-bisou — традиционных поцелуев в щечки при приветствии. Целуются все, вне зависимости от пола. Однажды французская пресса со ссылкой на источник в окружении Ангелы Меркель сообщила, что канцлера Германии очень раздражает эта привычка тогдашнего президента Франции Николя Саркози и что ей больше нравился его предшественник Жак Ширак, который галантно прикладывался губами к ее руке. Однако Меркель пришлось смириться: Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон тоже бросались целоваться.

Теперь она может вздохнуть спокойно: опасаясь заразиться и следуя рекомендациям врачей, Макрон перестал не только целоваться, но и руки пожимать.

Обмен рукопожатиями между игроками и судьями отменили и на матчах чемпионата Франции по футболу. Таковы новые рекомендации футбольной лиги.

В соцсетях активно обсуждают, чем заменить привычные приветствия. Рассматривают разные варианты: формальный кивок головой, взмахи руками, традиционный тайский wai со сложенными перед собой ладонями, footshake (касание ногами) и так далее. "Думаю, к концу недели все привыкнут, парижане будут здороваться локтями, ногами или просто друг другу улыбаться", — сказала в телеинтервью кандидат в мэры Парижа Аньес Бюзен, всего две недели назад покинувшая пост главы Минздрава ради участия в выборах градоначальника.

© REUTERS / Yves Herman Мужчина в медицинской маске в городе Крей во Франции © REUTERS / Yves Herman Мужчина в медицинской маске в городе Крей во Франции

Маски не купить

Страх заставляет людей запасаться средствами защиты от инфекции. Уже несколько недель ощущается нехватка медицинских масок — в аптеках их не найти. Не обошлось без происшествий: в Марселе неизвестные пробрались в одну из больниц и похитили две тысячи хирургических повязок на лицо.

Во вторник президент Франции сообщил о решении изъять все запасы масок и взять под контроль производство: эти средства гигиены направят исключительно на нужды врачей, медперсонала и больных.

Большим спросом пользуются "санитайзеры" — водно-спиртовые гели для очистки рук. По данным госсекретаря (замминистра) Министерства экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше, их продажи резко выросли, а стоимость поднялась в два или три раза. Власти задумались о контроле цен, чтобы по возможности избежать спекуляций. Представитель Минэкономики также попросила сограждан оставаться цивилизованными людьми, проявить солидарность и не запасать без необходимости средства, которые нужны другим.

Между тем, опасаясь дефицита, некоторые французы поступают ровно наоборот. Продажи макарон в последние дни выросли в полтора раза, муки, риса, растительного масла — на треть. Представители торговых сетей говорят, что дефицита нет, склады полны, однако вид пустеющих полок гонит людей к кассам с полными тележками.

Еще интересная деталь: подскочили продажи романа Альбера Камю "Чума". По данным статистического сервиса Ediasat — в четыре раза. И хотя Камю вкладывал в свой роман философский смысл, говоря о распространении "коричневой чумы" — нацизма, читателей, очевидно, привлекает описание эпидемии смертельной болезни.

Отмена массовых мероприятий

Во вторник число инфицированных во Франции перевалило за 200 человек, скончались четверо. Власти говорят о "второй стадии" распространения вируса: эпидемия пока не началась, но это может произойти очень скоро. Медики делают все, чтобы не допустить такого сценария. Больных изолируют, в каждом случае пытаются найти "пациента № 1" — того, кто привез инфекцию в тот или иной регион. Однако это не всегда удается: вирус выходит из-под контроля.

Большее всего больных пока на севере страны (Лилль), в столичном регионе, регионе Овернь — Рона — Альпы (Лион), а также на западе — в Бретани. Республиканские власти распорядились отменить или перенести все массовые собрания в закрытых помещениях с участием более пяти тысяч человек и предлагают решать остальные вопросы на местах.

В Париже на день раньше завершил работу знаменитый сельскохозяйственный салон, отменили книжный салон и съезд специалистов логистики и транспорта, в столице и других городах переносят многие крупные профессиональные выставки, концерты.

© REUTERS / Charles Platiau Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже © REUTERS / Charles Platiau Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже

В департаментах Уаза, Верхняя Савойя, Морбиан закрыли школы, до 50 тысяч учеников остаются дома. В том же Морбиане как минимум на две недели запретили вообще все собрания. Даже церковные службы — теперь они по радио.

Особую озабоченность властей вызывают спортивные мероприятия. Так, в Париже отменили международный полумарафон. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, 20 процентов его участников обычно приезжают из-за рубежа, на трассе бегуны откашливаются, разбрызгивая слюну, увеличивая угрозу распространения болезней. В то же время велогонка Париж — Ницца состоится: власти полагают, что в профессиональных командах спортсменов проверят на инфекцию.

Под угрозой и многие футбольные матчи. Например, игра Лиги чемпионов парижского "ПСЖ" и дортмундской "Боруссии", по словам министра спорта Роксаны Марасиноню, может состояться при пустых трибунах.

Закрытие Лувра и демарш водителей автобусов

Лавина информации и слухов о коронавирусе сильно нервирует население. Многие обращаются к работодателям с просьбой разрешить работать из дома, кто-то вообще не выходит на службу.

Право отказаться от работы в случае опасности жизни или здоровью закреплено во французском трудовом законодательстве. Принять соответствующее решение каждый сотрудник может индивидуально, необязательно даже (но все же желательно) уведомлять начальство. И какие-то санкции допускаются, только если установлено, что опасности не было.

© REUTERS / Benoit Tessier Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции © REUTERS / Benoit Tessier Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции

Таким правом воспользовались, например, сотрудники самого посещаемого художественного музея в мире — Лувра. Они посчитали, что в условиях распространения коронавируса опасно находиться в закрытых помещениях, через которые ежедневно проходят тысячи человек, причем большинство — туристы. Решение отказаться от работы было коллективным и привело к закрытию музея на несколько дней. Сотрудники хотят добиться от дирекции мер дополнительной защиты: обеспечить всех "санитайзерами", предусмотреть возможность сохранять дистанцию с посетителями.