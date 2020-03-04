Новейшая молочная ферма в Шушенском появится при поддержке МСП Банка

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. совместно с Корпорацией МСП профинансировал строительство современной молочной фермы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МСП Банка. МСП Банк совместно с Корпорацией МСП профинансировал строительство современной молочной фермы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МСП Банка.

МСП Банк открыл кредит на сумму 900 миллионов рублей индивидуальному крестьянско-фермерскому хозяйству в посёлке Шушенское по ставке 5% годовых на 6 лет в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП.

Средства будут направлены на сооружение первой очереди молочно-товарной фермы на 3180 коров. Проектом предусмотрена постройка доильного зала типа "Елочка", "Карусель", коровников, животноводческих помещений для молодняка, административно-хозяйственных помещений. Также запланировано приобретение комплекса необходимого животноводческого оборудования и сельхозтехники, племенных нетелей голштинской породы, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, после завершения строительства первой и второй очереди проектная мощность предприятия составит 51 тысяч тонн сырого молока в год. Компания также будет выращивать и реализовывать нетелей с потенциально высокой продуктивностью.