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Новейшая молочная ферма в Шушенском появится при поддержке МСП Банка
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РИА Новости

Новейшая молочная ферма в Шушенском появится при поддержке МСП Банка

11:48 04.03.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. МСП Банк совместно с Корпорацией МСП профинансировал строительство современной молочной фермы в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МСП Банка.
МСП Банк открыл кредит на сумму 900 миллионов рублей индивидуальному крестьянско-фермерскому хозяйству в посёлке Шушенское по ставке 5% годовых на 6 лет в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП.
Средства будут направлены на сооружение первой очереди молочно-товарной фермы на 3180 коров. Проектом предусмотрена постройка доильного зала типа "Елочка", "Карусель", коровников, животноводческих помещений для молодняка, административно-хозяйственных помещений. Также запланировано приобретение комплекса необходимого животноводческого оборудования и сельхозтехники, племенных нетелей голштинской породы, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, после завершения строительства первой и второй очереди проектная мощность предприятия составит 51 тысяч тонн сырого молока в год. Компания также будет выращивать и реализовывать нетелей с потенциально высокой продуктивностью.
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Как ожидается, по итогам реализации проекта будут созданы 250 новых рабочих мест, общая площадь застройки составит 64 гектара, площадь засева агрокультур – 14 тысяч гектаров. Объём стада планируется на уровне 17 тысяч голов скота голштинской породы.
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