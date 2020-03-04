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В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами
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РИА Новости

В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами

11:41 04.03.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Признание Индии и Пакистана ядерными державами стало бы катастрофичным для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
"Мир развивается стремительно, технологии, в том числе, ядерные, становятся доступными все более широкому кругу государств, и то, что Пакистан, Индия и Израиль по некоторым оценкам, являются обладателями ядерного оружия, естественно, не способствует укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия. Но ни в коем случае нельзя в контексте ДНЯО говорить о том, что можно вести дело к присоединению Индии и Пакистана к договору в качестве ядерных держав. Признание такое было бы катастрофичным для самого договора", - сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
Пресс-конференция директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимира Ермакова
11:28
Россия продолжит усилия по поддержке ДНЯО
521002
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Владимир ЕрмаковДоговор о нераспространении ядерного оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПакистанИндияВ мире
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