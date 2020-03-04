В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами

"Мир развивается стремительно, технологии, в том числе, ядерные, становятся доступными все более широкому кругу государств, и то, что Пакистан, Индия и Израиль по некоторым оценкам, являются обладателями ядерного оружия, естественно, не способствует укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия. Но ни в коем случае нельзя в контексте ДНЯО говорить о том, что можно вести дело к присоединению Индии и Пакистана к договору в качестве ядерных держав. Признание такое было бы катастрофичным для самого договора", - сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.