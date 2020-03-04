В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиаудар США по талибам в афганской провинции Гильменд нарушает соглашение между Вашингтоном и движением, которое не нарушало своих обязательств по договору, подписанному в Дохе, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
В среду ВС США в Афганистане заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам в провинции Гильменд, при этом в командовании ВС США призвали талибов, по которым был нанесен авиаудар, прекратить атаки и придерживаться взятых в рамках соглашения обязательств.
"Это однозначно нарушает соглашение в Дохе, потому что талибы не брали никаких обязательств в отношении афганского правительства, а только в отношении США и не нарушали их до сих пор", - сказал Кабулов.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.