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https://ria.ru/20200304/1568134067.html
В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане
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РИА Новости

В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане

11:40 04.03.2020 (обновлено: 11:52 04.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Авиаудар США по талибам в афганской провинции Гильменд нарушает соглашение между Вашингтоном и движением, которое не нарушало своих обязательств по договору, подписанному в Дохе, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
В среду ВС США в Афганистане заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам в провинции Гильменд, при этом в командовании ВС США призвали талибов, по которым был нанесен авиаудар, прекратить атаки и придерживаться взятых в рамках соглашения обязательств.
Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Вчера, 17:28
ИГ* постарается сорвать соглашение США и талибов, заявили в МИД
"Это однозначно нарушает соглашение в Дохе, потому что талибы не брали никаких обязательств в отношении афганского правительства, а только в отношении США и не нарушали их до сих пор", - сказал Кабулов.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с Исламским государством* Бретт Макгерк
29 февраля, 22:34
Соглашение с талибами приведет к новой войне, считает экс-дипломат США
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанТалибанСШАВ мире
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