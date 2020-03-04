Биография Андрея Тарана

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран родился 4 марта 1955 года в городе Франкфурте-на-Одере в ГДР (ныне Германия) в семье военнослужащего.
В 1977 году окончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище имени С.М. Кирова, в 1987 году – командный факультет Военной академии противовоздушной обороны Сухопутных войск имени маршала Советского Союза А.В. Василевского. В 1993 году проходил переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы. В 1996 году получил степень магистра по специальности "стратегия национальных ресурсов" в Национальном университете обороны США.
С 1992 года Таран служил в центральном аппарате Минобороны Украины.
С 1994 по 1995 год работал в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В 1996-1998 годах был экспертом центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
В 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.
В 1999-2004 годах Таран был военным атташе при посольстве Украины в США.
В 2005-2008 годах – начальник управления Минобороны Украины.
В 2008-2011 годах занимал пост заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
В 2011-2014 годах был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.
С апреля 2015 года Андрей Таран был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе. 13 июля 2015 года на официальной странице СНБО Украины в Twitter появилось сообщение, что Таран уволен по подозрению в государственной измене. В СНБО Украины опровергли эту информацию. В августе 2015 года Таран покинул эту должность.
В сентябре-ноябре 2015 года Андрей Таран входил в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске.
С 2015 по 2016 год занимал пост первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В 2016 году был уволен в запас в звании генерал-лейтенанта.
В 2019 году Таран возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.
Координатор секретариата партии "Сила и честь" Игоря Смешко.
В июле 2019 года Таран был кандидатом в депутаты от партии "Сила и честь" на выборах в Верховную раду Украины.
Андрей Таран награжден украинским орденом Богдана Хмельницкого II и III степени.
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