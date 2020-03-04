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Абызов сыграет свадьбу в СИЗО
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РИА Новости

Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

11:36 04.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в Басманном суде
Михаил Абызов в Басманном суде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Михаил Абызов в Басманном суде . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в миллиардных хищениях, подал заявление о заключении брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
"Подали заявление в ЗАГС Рязанского района Москвы, выездная регистрация будет проходить в СИЗО", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что свадьба пройдет в "Лефортово" 25 марта, проведение мероприятия согласовано с ФСИН.
У Абызова, у которого есть трое детей от первого брака, и Григорьевой в 2018-м родился сын. Скоро, 27 марта, исполнится год, как экс-министр находится под стражей.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".
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Дело экс-министра АбызоваСледственный комитет России (СК РФ)Михаил АбызовМоскваОбщество
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