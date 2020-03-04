Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

"Подали заявление в ЗАГС Рязанского района Москвы, выездная регистрация будет проходить в СИЗО", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что свадьба пройдет в "Лефортово" 25 марта, проведение мероприятия согласовано с ФСИН.

У Абызова, у которого есть трое детей от первого брака, и Григорьевой в 2018-м родился сын. Скоро, 27 марта, исполнится год, как экс-министр находится под стражей.