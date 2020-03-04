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Прокурор попросил не политизировать суд по делу Атамбаева
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РИА Новости

Прокурор попросил не политизировать суд по делу Атамбаева

11:32 04.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Суд по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не нужно политизировать, заявил журналистам прокурор Темирбек Бекмаматов в среду в Первомайском районном суде Бишкека.
"Никто не допускает ущемления прав сторон процесса, поэтому не стоит политизировать это дело", - заявил гособвинитель.
По его словам, определенные силы пытаются перевести процесс в политическую плоскость из-за того, что заседания проходят в закрытом режиме.
"Это только предварительные слушания, будет ли сам процесс закрытым или открытым - решит суд", - добавил Бекмаматов.
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Во вторник в Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу о массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года в пригородном селе Кой-Таш во время спецоперации по задержанию Атамбаева. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, несколько действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Фарид НиязовАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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