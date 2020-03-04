Прокурор попросил не политизировать суд по делу Атамбаева

БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Суд по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента Киргизии Суд по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не нужно политизировать, заявил журналистам прокурор Темирбек Бекмаматов в среду в Первомайском районном суде Бишкека

"Никто не допускает ущемления прав сторон процесса, поэтому не стоит политизировать это дело", - заявил гособвинитель.

По его словам, определенные силы пытаются перевести процесс в политическую плоскость из-за того, что заседания проходят в закрытом режиме.

"Это только предварительные слушания, будет ли сам процесс закрытым или открытым - решит суд", - добавил Бекмаматов.

Во вторник в Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу о массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года в пригородном селе Кой-Таш во время спецоперации по задержанию Атамбаева. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, несколько действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов . Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек.