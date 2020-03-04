МИД назвал испытание гиперзвуковых ракет этапом военного строительства

"У России есть обязательства по договору СНВ, больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет", - сказал Ермаков в ответ на просьбу прокомментировать оценки в ряде западных СМИ, что запуски гиперзвуковых ракет идут вразрез со взятыми РФ обязательствами в сфере контроля над вооружениями.