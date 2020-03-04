МИД назвал испытание гиперзвуковых ракет этапом военного строительства

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Испытание Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал" не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"У России есть обязательства по договору СНВ, больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет", - сказал Ермаков в ответ на просьбу прокомментировать оценки в ряде западных СМИ, что запуски гиперзвуковых ракет идут вразрез со взятыми РФ обязательствами в сфере контроля над вооружениями.
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"Это нормальное развитие военного строительства", - сказал Ермаков, комментируя проведенные испытания.