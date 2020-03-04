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Новое оружие России
2020-03-04T11:55+0300
https://ria.ru/20200304/1568133453.html
МИД назвал испытание гиперзвуковых ракет этапом военного строительства
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_133:0:2554:1362_1036x0_80_0_0_3f5e52acdc9038129f60ee44ae92a3c0.jpg
РИА Новости

МИД назвал испытание гиперзвуковых ракет этапом военного строительства

11:31 04.03.2020 (обновлено: 11:55 04.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Испытание Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал" не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"У России есть обязательства по договору СНВ, больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет", - сказал Ермаков в ответ на просьбу прокомментировать оценки в ряде западных СМИ, что запуски гиперзвуковых ракет идут вразрез со взятыми РФ обязательствами в сфере контроля над вооружениями.
Испытания ракетного комплекса Авангард
14 февраля, 09:07
В России ведутся несколько десятков проектов по гиперзвуку
"Это нормальное развитие военного строительства", - сказал Ермаков, комментируя проведенные испытания.
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Новое оружие РоссииРоссияЦирконМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Безопасность
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