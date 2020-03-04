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2020-03-04T11:29+0300
https://ria.ru/20200304/1568133367.html
После ЧП в московской школе возбудили уголовное дело
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РИА Новости

После ЧП в московской школе возбудили уголовное дело

11:29 04.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу.
Мать ребенка с ожогами глаз рассказала об инциденте
03:28
Мать ребенка с ожогами глаз рассказала об инциденте в московской школе
"В Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых малолетние получили термические ожоги роговиц глаз в общеобразовательном учреждении", - говорится в сообщении следствия.
Иванова отметила, что сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в ситуации в московской школе №1415, где первоклассники получили ожоги роговицы глаз из-за работающей ультрафиолетовой лампы.
Кварцевые бактерицидные лампы используются для уничтожения бактерий, вирусов и других простейших организмов. Они широко применяются в бытовых условиях для профилактики и лечения вирусных заболеваний, для дезинфекции предметов.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Вчера, 11:40
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
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