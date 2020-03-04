После ЧП в московской школе возбудили уголовное дело

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова

Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу.

"В Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых малолетние получили термические ожоги роговиц глаз в общеобразовательном учреждении", - говорится в сообщении следствия.

Иванова отметила, что сейчас проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в ситуации в московской школе №1415, где первоклассники получили ожоги роговицы глаз из-за работающей ультрафиолетовой лампы.