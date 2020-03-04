Россия продолжит усилия по поддержке ДНЯО

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия продолжит усилия по поддержке Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если не будет принят итоговый документ по итогам обзорной конференции по ДНЯО, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Говорить сейчас о том, что Россия будет делать, если не будет принят итоговый документ - мы просто будем и дальше работать по укреплению договора, по выполнению наших обязательств, следить за тем, чтобы все другие участники договора выполняли свои обязательства", - заявил он на пресс-конференции, приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
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"Давайте посмотрим, как будут развиваться события, как пойдет дискуссия на самой обзорной конференции. Мы для себя всегда оставляем пространство для маневра, подчеркиваем, что достижение согласования итогового документа не является самоцелью", - добавил он.
ООН каждые пять лет проводит обзор ДНЯО. Очередная обзорная конференция должна пройти весной этого года. Участниками ДНЯО является 191 государство.
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