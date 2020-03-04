Россия продолжит усилия по поддержке ДНЯО

"Говорить сейчас о том, что Россия будет делать, если не будет принят итоговый документ - мы просто будем и дальше работать по укреплению договора, по выполнению наших обязательств, следить за тем, чтобы все другие участники договора выполняли свои обязательства", - заявил он на пресс-конференции, приуроченной к 50-й годовщине вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.