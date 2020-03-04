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https://ria.ru/20200304/1568132936.html
Франция будет регулировать цены на антисептики для рук
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РИА Новости

Франция будет регулировать цены на антисептики для рук

11:24 04.03.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Женщина в медицинской маске в Париже . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Франция будет регулировать цены на антисептики в виде геля на водно-спиртовой основе на фоне распространения нового коронавируса, заявил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы защитных масок будут распределены между медицинскими работниками и французами, затронутыми новым типом коронавируса.
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"Я объявляю, что сегодня мы примем декрет, регулирующий цены на гели на водно-спиртовой основе", - заявил Ле Мэр в ходе интервью на телеканале BFM Business. Запись размещена в Facebook канала.
Он отметил, что мыть руки с мылом "так же эффективно", как и дезинфицировать их гелем. При этом, по его словам, были выявлены "отдельные случаи", когда цены на антисептики были "неприемлемыми".
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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