Haval построит в России завод по производству двигателей

МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская автокомпания Haval намерена построить под Тулой завод по производству двигателей. Инвестировать планируется 17,75 миллиарда рублей.
Работы по проектированию стартуют в марте. Сборочные цеха возведут по соседству с автозаводом этой же компании в парке "Узловая" на площади 10 тысяч квадратных метров.
В Haval пояснили, что новое предприятие позволит увеличить локализацию выпускаемых моделей. Производственная мощность должна составить 80 тысяч двигателей в год. В регионе появится более 300 новых рабочих мест.