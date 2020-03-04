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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-04T11:23+0300
https://ria.ru/20200304/1568132835.html
Haval построит в России завод по производству двигателей
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РИА Новости

Haval построит в России завод по производству двигателей

11:23 04.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВнедорожник китайской марки Haval на презентации реализованного инвестиционного проекта по строительству автомобильного завода "Хавэйл" в Тульской области
Внедорожник китайской марки Haval на презентации реализованного инвестиционного проекта по строительству автомобильного завода Хавэйл в Тульской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская автокомпания Haval намерена построить под Тулой завод по производству двигателей. Инвестировать планируется 17,75 миллиарда рублей.
Работы по проектированию стартуют в марте. Сборочные цеха возведут по соседству с автозаводом этой же компании в парке "Узловая" на площади 10 тысяч квадратных метров.
В Haval пояснили, что новое предприятие позволит увеличить локализацию выпускаемых моделей. Производственная мощность должна составить 80 тысяч двигателей в год. В регионе появится более 300 новых рабочих мест.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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