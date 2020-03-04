В Йошкар-Оле на улице нашли тело младенца

Тело новорожденного обнаружили на улице в Йошкар-Оле вечером во вторник.

"Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.

По данным местных СМИ, останки младенца обнаружил в районе Оршанского тракта местный житель, который гулял на лугах с собакой. Предполагается, что тело лежало на поле с осени.