В Йошкар-Оле на улице нашли тело младенца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Тело младенца обнаружено в Йошкар-Оле, идет доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Тело новорожденного обнаружили на улице в Йошкар-Оле вечером во вторник.
"Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По данным местных СМИ, останки младенца обнаружил в районе Оршанского тракта местный житель, который гулял на лугах с собакой. Предполагается, что тело лежало на поле с осени.