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2020-03-04T11:21+0300
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В Йошкар-Оле на улице нашли тело младенца
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РИА Новости

В Йошкар-Оле на улице нашли тело младенца

11:21 04.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Тело младенца обнаружено в Йошкар-Оле, идет доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Тело новорожденного обнаружили на улице в Йошкар-Оле вечером во вторник.
"Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По данным местных СМИ, останки младенца обнаружил в районе Оршанского тракта местный житель, который гулял на лугах с собакой. Предполагается, что тело лежало на поле с осени.
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Следственный комитет России (СК РФ)Йошкар-ОлаПроисшествия
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