На "AliExpress Россия" и Tmall работают более 10 тысяч продавцов из РФ

МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". За год количество зарегистрированных на Интернет-площадках "AliExpress Россия" и Tmall российских продавцов увеличилось до 10 тысяч, сообщает пресс-служба "AliExpress Россия" (совместное предприятие Alibaba Group, Интернет-гиганта Mail.ru Group, оператора связи "МегаФон" и Российского фонда прямых инвестиций).
Согласно официальным данным, годом ранее количество российских Интернет-торговцев на указанных маркетплейсах не превышало 100. В настоящее время на AliExpress Россия и Tmall действуют как индивидуальные предприниматели, так и крупные игроки, такие как Decathlon, "Ситилинк" и "МегаФон". Ассортимент предлагаемых российскими торговцами товаров составляет около 1,5 миллиона позиций (рост за год в 38 раз).
Согласно данным на февраль, у крупнейшего игрока на российском рынке онлайн-торговли Wildberries около 19 тыс. поставщиков, Ozon – на втором месте с 6500 продавцами, на третьем – платформа "Беру" (подразделение "Яндекс.Маркет") с примерно 4 тыс. продавцов.
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