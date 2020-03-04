На "AliExpress Россия" и Tmall работают более 10 тысяч продавцов из РФ

Согласно официальным данным, годом ранее количество российских Интернет-торговцев на указанных маркетплейсах не превышало 100. В настоящее время на AliExpress Россия и Tmall действуют как индивидуальные предприниматели, так и крупные игроки, такие как Decathlon, "Ситилинк" и "МегаФон". Ассортимент предлагаемых российскими торговцами товаров составляет около 1,5 миллиона позиций (рост за год в 38 раз).