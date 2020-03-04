В Самаре рассказали о состоянии пострадавших при обрушении стены

САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Двое детей, госпитализированные после обрушения стены дома в Самаре, останутся в больнице до 6 марта, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Во вторник вечером в жилом многоквартирном двухэтажном доме 1917 года постройки на улице Арцыбушевской в Самаре обрушилась стена и упала на соседний пристроенный дом. По информации МЧС, обрушение, предположительно, произошло из-за старости конструкций дома. По данным ведомства, пострадала женщина. По словам главы города Елены Лапушкиной, двух детей 2019 года рождения положили в больницу для того, чтобы их осмотрел нейрохирург, так как они очень маленькие.
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"Детей оставили в больнице до пятницы, они не пострадавшие, находятся на всякий случай под наблюдением врачей", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе минздрава региона уточнили, что дети находятся в больнице вместе с мамой, их жизни ничего не угрожает. В ведомстве также добавили, что состояние пострадавшей женщины удовлетворительное, ее жизни также ничего не угрожает.
По словам Лапушкиной, дом, у которого обрушилась стена, в 2011 году был признан аварийным. Она уточнила, что в момент происшествия в нем временно находились двое человек, хотя им ранее в рамках расселения была предоставлена квартира в ЖК "Волгарь". Лапушкина также сообщила, что будет решаться вопрос о признании аварийным и дома, на который обрушилась стена. По ее словам, его собственник в момент инцидента находился за городом, с ним планируется встреча, когда он вернется, а нанимателям жилья было предложено временное жилье, но они отказались.
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