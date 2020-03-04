В Самаре рассказали о состоянии пострадавших при обрушении стены

В пресс-службе минздрава региона уточнили, что дети находятся в больнице вместе с мамой, их жизни ничего не угрожает. В ведомстве также добавили, что состояние пострадавшей женщины удовлетворительное, ее жизни также ничего не угрожает.

По словам Лапушкиной, дом, у которого обрушилась стена, в 2011 году был признан аварийным. Она уточнила, что в момент происшествия в нем временно находились двое человек, хотя им ранее в рамках расселения была предоставлена квартира в ЖК "Волгарь". Лапушкина также сообщила, что будет решаться вопрос о признании аварийным и дома, на который обрушилась стена. По ее словам, его собственник в момент инцидента находился за городом, с ним планируется встреча, когда он вернется, а нанимателям жилья было предложено временное жилье, но они отказались.