СК выяснит обстоятельства гибели трех мужчин в гараже в Воронеже

Собеседница агентства добавила, что тела мужчин были найдены в понедельник, 2 марта, в гараже заброшенного дома, без внешних признаков насильственной смерти. Вели ли погибшие асоциальный образ жизни и что стало причиной их смерти - сейчас устанавливается.