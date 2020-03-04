СК выяснит обстоятельства гибели трех мужчин в гараже в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели трех мужчины, чьи тела были найдены в гараже заброшенного дома в Воронеже, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области Елена Андрикевич.
"По факту обнаружения тел трех мужчин по улице Пешестрелецкая города Воронежа проводится доследственная проверка. Обстоятельства устанавливаются", - сказала Андрикевич.
Собеседница агентства добавила, что тела мужчин были найдены в понедельник, 2 марта, в гараже заброшенного дома, без внешних признаков насильственной смерти. Вели ли погибшие асоциальный образ жизни и что стало причиной их смерти - сейчас устанавливается.