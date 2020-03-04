Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T11:18+0300
https://ria.ru/20200304/1568132546.html
СК выяснит обстоятельства гибели трех мужчин в гараже в Воронеже
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

СК выяснит обстоятельства гибели трех мужчин в гараже в Воронеже

11:18 04.03.2020
349
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели трех мужчины, чьи тела были найдены в гараже заброшенного дома в Воронеже, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области Елена Андрикевич.
"По факту обнаружения тел трех мужчин по улице Пешестрелецкая города Воронежа проводится доследственная проверка. Обстоятельства устанавливаются", - сказала Андрикевич.
Собеседница агентства добавила, что тела мужчин были найдены в понедельник, 2 марта, в гараже заброшенного дома, без внешних признаков насильственной смерти. Вели ли погибшие асоциальный образ жизни и что стало причиной их смерти - сейчас устанавливается.
Автомобиль следственного комитета РФ
Вчера, 15:55
В Самарской области пожилая женщина погибла, упав в шахту лифта
110401
Обсудить 0
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Инспектор ГИБДД
В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Сотрудник полиции
Источник сообщил о задержании ректора опорного университета в Воронеже
Линии электропередачи
В ЛНР двадцать домов остались без электроснабжения из-за обстрела
Сотрудник полиции
В Казани задержали мужчину, удерживавшего в заложниках жену и детей
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
Республика Зимбабве
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
Полицейский
В Мурманске ищут женщину, напавшую на подростка в магазине
Уникальный иконостас из резного камня из Грузии появится в Москве
Совет раввинов назвал смелым решение Ватикана по архивам Пия XII
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте
12:34В Кремле прокомментировали остановку падения доходов россиян
12:34В Сочи потушили пожар на рынке
12:29В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия изучит обращение властей Абхазии о возможном отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
Лента новостейМолния