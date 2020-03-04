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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-03-04T11:16+0300
https://ria.ru/20200304/1568132458.html
На территории новой Москвы можно встретить кабанов, лосей и горностаев
https://cdn24.img.ria.ru/images/154809/27/1548092744_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_0564de0050e256b88759fe293b447dc4.jpg
РИА Новости

На территории новой Москвы можно встретить кабанов, лосей и горностаев

11:16 04.03.2020
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CC0 / skeeze / Лось
Лось
CC0 / skeeze /
Лось. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кабанов, лосей и горностаев можно встретить на территории новой Москвы, а всего на природных территориях Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (ТиНАО) обитает более 42 тысяч диких животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Основная популяция диких животных в городе Москве сосредоточена на территориях ООПТ и Троицкого и Новомосковского административного округов города Москвы. Территории ТиНАО, ранее располагавшиеся в Московской области, включены с 01.07.2012 в состав города Москвы с присвоением статуса особо охраняемых зеленых территорий города Москвы. В связи с тем, что указанные территории ранее были закрепленными охотничьими угодьями, то они являются средой обитания объектов животного мира, входящих в группу охотничьих ресурсов", - рассказали в пресс-службе.
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В ней отметили, что учёт диких животных проходил в два этапа - в июле-августе и сентябре-ноябре 2019 года. При учёте водоплавающих птиц было пройдено 84 маршрута общей протяженностью 232,7 километра, из них длина береговой линии составила 163,2 километра. При учёте глухарей, тетеревов и рябчиков был пройден 21 полевой маршрут общей протяженностью 128,7 километра.
"В сентябре-ноябре 2019 года были проведены маршрутные учеты двух видов околоводных млекопитающих - бобров и ондатр, учеты методом прогона на 19 площадках площадью 22,167 квадратных километра трех видов копытных зверей - кабанов, косуль, лосей, и одного вида пушных зверей – лисиц. Животные прогонялись с учетных площадок и пересчитывались по следам или визуально", - отмечают в пресс-службе.
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Дополняется, что ещё на 31 маршруте фиксировались следы жизнедеятельности животных, включая следы, бобровые погрызы, тропы, норы, плотины и хатки, зимние кормовые запасы, кормовые столики, метки и сигнальные холмики. Также отмечались находки кормовых столиков, нор и хаток ондатры, следов и помета всех околоводных животных. Анализ картографических данных позволил определить границы и размеры бобровых поселений, а также распределение семейных групп ондатры.
По результатам подсчёта выяснилось, что на территории Новой Москвы по численности околоводных млекопитающих лидирует ондатра - их 18360, бобров европейских - 1149. Среди копытных зверей зафиксированы 115 кабанов, 84 лося и 187 европейских косуль. Кроме того, здесь живут 379 лисиц, 155 лесных куниц, 123 горностая, 69 лесных хорей, 50 норок, 711 зайцев-беляков, 14 зайцев-русаков, 123 белки.
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Подсчитав птиц, специалисты выяснили, что на природных территориях чаще всего можно встретить крякв - их 16635. А вот глухарей обыкновенных насчитали всего лишь 4 особи, тетеревов обыкновенных - 8. Кроме того здесь обитают 207 вальдшнепов, 736 куропаток серых, 70 рябчиков, 65 вяхирей, 46 перепелов обыкновенных, 161 бекас обыкновенный, 76 чирков-свистунков, 302 чирка-трескунка, 373 чибиса, 45 камышниц обыкновенных, 92 коростеля. -0-
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОНовая МоскваОбщество
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